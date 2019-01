Columnistas

No se da ninguna conversación en la que no surja el gemido de una sociedad que de una u otra forma sufre las inclemencias de una época incierta y plagada de sobresaltos, pero sobre todo, de un desanimo que induce, aun a los menos favorecidos, a tomar decisiones (como trapecistas de circo) en las cuales se juegan la vida, no solo de ellos sino la de sus pequeñitas criaturas, que como zarigüeyas, prendidas en los hombros de sus padres, emprenden las tortuosas rutas de las caravanas.

La migración masiva en Honduras puede atribuirse a una crónica incapacidad de sus liderazgos nacionales para monitorear, enfrentar y controlar, en el tiempo, los fenómenos sociales, económicos, ecológicos y culturales que trastornan la vida cotidiana del país y nada se prevé, nada se planifica.

Por eso, navegamos sin rumbo en una nave sin quilla. Un gobierno sordo al clamor popular, embebido en sus propias fantasías, sin concepto ni remota idea de lo que nos depara el futuro. Instituciones del Estado, inmersas en una obediencia ciega a los caprichos del núcleo atómico del poder acomodados sin vergüenza, ni pudor ni honra, a satisfacer los conjuros de los nuevos brujos de la política hondureña; un Congreso Nacional que renunció, desnudando su pobreza de criterios y su incapacidad de liderazgo, a sus genuinas responsabilidades, para convertirse en un rebaño de honorables obedientes, subalternos, la gran mayoría de ellos luciendo en sus deshonradas solapas el rotulito de “nalgas chatas recoge cheques”, notables en la sala legislativa por ser expertos solamente para expresar: “presente, señor presidente”, “Pido dispensa de dos debates” y “por quién o por qué dijeron que debemos votar”.

Lo de “nalgas chatas” porque se han desgastado las asentaderas horas tras horas en sus butacas sin proponer nada, sin discutir nada, sin saber nada de lo que está pasando frente a sus narices.

Por otro lado, un Ejército que empañó y empeñó su escudo de gallardía; qué mal interpretó el precepto constitucional de “Institución obediente y no deliberante”, exponiéndose al peligro de caer en la sumisión y el mutismo. Un mando militar que por estar esperando “órdenes superiores” olvidó su mandato de velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, misma que le ordena salvaguardar la democracia y velar por la alternabilidad en el poder.

Un mando militar que no ha entendido que las Fuerzas Armadas modernas no necesitan recurrir al golpe de Estado para cumplir con sus obligaciones; basta con una llamada como la del general Walter López Reyes, en el 85, para indicarle a los gobiernos abusivos que tienen que “aprender a vivir en democracia” y respetar la Constitución.

Por otro lado, una clase política desarticulada, sorda, enfrascada en peleas de callejones, entre caninos y felinos metiéndose los colmillos en la yugular hasta que sangran. Pero no ellos, sino al pobre pueblo hondureño que confía su presente y su futuro en esos “liderazgos de cartón”. Un movimiento sindical y campesino celebrando su propia y última misa de su novenario de difuntos. Cooptados, sometidos, también solo manteniendo su statu quo en las vetustas estructuras organizativas otro-hora respetables.

Las iglesias, viejas y nuevas, silenciosas, con las muy honrosas excepciones, tales como las de la Conferencia Episcopal, llamando al diálogo fraterno, constructivo. Un sector intelectual académico universitario mudo, indiferente; colegios profesionales que no son capaces de pronunciarse en ningún sentido, ni a favor ni en contra, dejando que el río de nuestras desgracias inunde también sus propias playas y destruya sus propios intereses de gremio.

En fin, qué le queda a nuestra pobre Honduras; ¿por qué sus hijos hemos abandonado sus calles? ¿por qué no dedicamos segundos a la reflexión honesta y al examen de nuestros imperdonables pecados? ¿por qué el abandono de nuestros valores y nuestro sentido de responsabilidad? Será que todos, más temprano que tarde, también nos encaramaremos en nuestra propia “bestia” para buscar la paz

en otros lares.