Columnistas

Dice él que me conoció por pláticas de Andrés Morris ––crítico y dramaturgo valenciano que vino a enseñar en la sección de Letras de la Escuela Superior del Profesorado “Francisco Morazán” en la década de 1960, aunque más bien a insurreccionar intelectualmente––, luego de ser actor en Madrid, maestro de teatro y locutor en la BBC londinense, si bien a sus afirmaciones debía restárseles tres centavos de exageración.

Afirmaba Luis García Bueno que Morris hablaba bien de dos futuros escritores, por entonces alumnos, que eran Eduardo Bähr y este servidor, pero lo que en verdad olisqueaba, olfateaba en el aire es que ambos habríamos de romper, más tarde, con la literatura tradicional hondureña y proponer algunos inventos estéticos atrevidos.

Luis salió de su patria natal, Colombia, tras que la guerrilla colocó un explosivo en el instituto americano de inglés y vio su vida en peligro.

Al arribar a Tegucigalpa se involucró con gente de radio y escena, Leticia de Oyuela le apoyó sus gracias de titiritero desde Extensión Universitaria, pero luego derivó hacia las artes gráficas y se convirtió en el diseñador y montador, quizás el primero, de diarios La Prensa y Tiempo.

Él introdujo, explicaba, la moderna eliminación de los “pases” de noticias de una hoja a otra, ya que era entonces corriente que la información se interrumpiera para indicar “continúa en

la página tal”.

En algún momento habitó San Pedro Sula y casó con la periodista Patricia Murillo previo a laborar en La Noticia y El Nuevo Día, donde hizo migas inextinguibles con Amílcar Santamaría, Wilmer Pérez e incluso Nelson Fernández, con quienes ha de estar jugando ajedrez en el cielo.

Era persona muy sensible y culta, honesto aunque por veces de suma ingenuidad, cercano a un niño, y de allí que cayera bien a todas las gentes, con quienes no cesaba de vacilar y repetir ciertas cuñas constantes: “nos vemos el próximo año”, aunque fuera al día siguiente; “feliz semana santa” en Enero o las únicas palabras rusas que hablaba: spasibo y tovarich. Cuando debilitado por la diabetes se reconoció incapaz de compartir ingresos con la familia se refugió en el asilo de ancianos de la ciudad, de donde luego lo extrajo su hija Marcela tras muchos argumentos y convicciones, retornándolo al seguro hogar de sus últimos años.

Por allí, hacia el 2010, lo convertí en personaje de mi reciente novela “Downtown Paraíso”, con el nombre de Arcadio Bueno, pero la obra tardó en aparecer y no hubo tiempo para que se reconociera, si acaso, a sí mismo. El 26 de diciembre partió a otra dimensión, siento que tranquilo consigo mismo, con escaso sufrimiento y en paz, como merecen los héroes cotidianos. Mientras lo alcanzamos va a hacernos falta su mérito de gran platicador y humorista, su abstemia disciplina de 40 años, sus galas como portadista de publicaciones y embellecedor de revistas.

Algunos de los más hermosos libros de Honduras (A country to see; “Sucesos del siglo XX”; “Del tiempo y el trópico”; “Imágenes de San Pedro Sula”) recibieron su contribución técnica, lo cual aunque importante es solo parte de su personalidad ya que para los cercanos permanecerá la imagen que a lo largo de décadas se labró como individuo totalmente interesado y dedicado a la cultura, ser respetuoso y hombre alejado de la vulgaridad, vencedor de frecuentes vicios humanos y admirador permanente de las maravillas de Honduras, que le dolía como su propia nación... ¿Qué más se puede pedir a un terrestre sino ascender y ascender, no importa que no haya fulguros ni brillos pues la fiesta marcha por dentro, hacia los senderos del cauce espiritual?