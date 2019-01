Columnistas

El logro de una lactancia materna exitosa depende de la madre, el niño y de las personas que los rodean. También es importante la contribución de las estructuras que el Estado provee para la promoción, protección, apoyo, respeto y garantía a la práctica de la alimentación natural de los niños y niñas.

Al respecto, la ONU expresa; “La lactancia materna es un tema de derechos humanos, tanto para el niño como para la madre. Los niños tienen derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, y al nivel más alto posible de salud, del cual la lactancia materna debe considerarse un componente integral, así como alimentos seguros y nutritivos”. El derecho a la alimentación es un derecho humano igual que la vida misma y nadie en ningún momento puede privarnos de este derecho. Cuando una madre circunstancialmente amamanta su hijo en un lugar público, cumple con la obligación de proporcionar el alimento, al que tiene derecho el niño, ofreciendo los más seguro del mundo para su nutrición y subsistencia, responde a las demandas de satisfacer el hambre, en forma natural, sin alteración alguna; esta forma de alimentar no genera desechos sólidos, no altera el sistema ecológico, no afecta las personas, sociedades e instituciones, lejos de eso favorece el crecimiento y desarrollo de los futuros ciudadanos de un país. En situaciones vulnerables como: las inundaciones, la caravana de migrantes hacia Estados Unidos, los desplazamientos humanos forzados, el alimento más seguro para un niño es la leche de la madre. La lactancia materna es para sociedades ricas y pobres, pueblos desarrollados y en vías de desarrollo; desde el Vaticano, el papa Francisco expresó mientras oficiaba el bautizo a 34 niños;“si los bebés comienzan a llorar porque no están cómodos, tienen calor o tienen hambre, dadles de amamantar, sin miedo, porque también esto es un lenguaje de amor”. En enero del 2017, durante una misa, manifestó: “Más allá de que seamos cristianos o no, animo a las madres a amamantar con toda normalidad a sus bebés”. La falta de información y educación hace que los seres humanos violentemos los derechos de otros, el ejemplo más reciente es lo acontecido con una hondureña en San Pedro Sula, ocupó un asiento en una tienda para amamantar a su hijo, mientras esperaba a un pariente que hacía compras, fue requerida por el guardia de seguridad a que abandonara el local, informándole que no podía amamantar al niño en el interior del establecimiento comercial; ¿cuál es el delito, falta o problema que una madre lacte en ese contexto? Es la madre y él bebé quienes deciden cuándo y dónde amamantar, no políticas obsoletas que violan los derechos humanos de la niñez. En Honduras no existe ley que prohíba a las mujeres amamantar en centros comerciales o públicos, por lo cual solicito a quien corresponda, el respeto al derecho a la lactancia materna de los niños, cuando circunstancialmente se encuentren en sus locales. El permitir que una madre amamante mientras hace sus compras en un centro comercial debe ser parte de la responsabilidad social de las empresas, para contribuir a la disminución de la desnutrición de la niñez. Los exhorto a que le den un rostro humano a sus empresas, al proporcionar espacios, para que sus colaboradoras puedan extraer su leche cuando estén en período de amamantamiento. Promovamos, protejamos y apoyemos la lactancia materna.