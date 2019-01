Columnistas

Con un despliegue de publicidad, el gobierno de la República acaba de anunciar un Plan de Trasformación Nacional de la Salud y una nueva estrategia para ofrecer una educación de calidad a corto, mediano y largo plazo, comenzando con los nuevos nombramientos de los profesionales que estarán a cargo de dichas carteras a partir de este nuevo año.

Estos dos sectores deberían ocupar un lugar preponderante en las prioridades de cualquier gobierno, dada sus implicaciones en el desarrollo integral de las personas. Como todos sabemos, una persona sana y con buena educación puede aspirar a mejorar su condición socioeconómica y la de su familia. En Salud, las carencias en los hospitales y centros de atención del sector público son reconocidas por los mismos funcionarios y no digamos las penurias que tienen que pasar las personas de escasos recursos que se ven forzados a buscar sus servicios. En educación, durante 2017 hubo una disminución en el número de alumnos matriculados y lo mismo sucedió en el 2018. Según la Dirección Departamental de Educación esto se debe a la migración, el trabajo infantil y la pobreza. Peor aún, un alto porcentaje de alumnos ha manifestado que su aspiración es migrar hacia los Estados Unidos. Este gobierno, después de cinco años, parece que está decidido a mejorar substancialmente los servicios en estos sectores, así que esperamos que esto no sea únicamente propaganda barata. Como dijo uno de los nuevos ministros, “solo falta poner manos a la obra”, que siempre ha sido el nudo gordiano. Los anaqueles de muchas instituciones públicas están llenos de estudios realizados por organismos multilaterales que nunca se ponen en práctica. Ambos sectores se encuentran dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En salud, a pesar de ciertos avances, en el mundo todos los años mueren muchos niños antes de cumplir los cinco años y se estima que 16,000 menores fallecen a diario debido a enfermedades prevenibles como el sarampión y la tuberculosis. Todos los días, cientos de mujeres mueren durante el embarazo o el parto y en las regiones en desarrollo, solo el 56% de los nacimientos en zonas rurales es asistido por profesionales capacitados. Igualmente, desde el año 2000 se han registrado avances en el acceso a educación primaria universal. La tasa total de matrícula alcanzó el 91% en las regiones en desarrollo en 2015 y la cantidad de niños que no asisten a la escuela disminuyó casi a la mitad a nivel mundial. También se han registrado aumentos significativos en las tasas de alfabetización, sin embargo, el progreso se ve afectado por los altos niveles de pobreza, conflictos armados y otras emergencias. Aunque suene repetitivo, la salud, la educación y el trabajo son elementos que están estrechamente vinculados. Los países en proceso de desarrollo generalmente se suelen caracterizar porque gran parte de sus ciudadanos tienen deficiencias educativas y, en consecuencia, sufren de un alto índice de desempleo. La creciente competitividad a nivel internacional, basada en la calidad de los productos, la tecnología y la rapidez de prestación de los servicios, hace que la cualificación de la mano de obra se convierta en el principal elemento para garantizar el futuro de las empresas y de los mismos empleados. El desempleo está fuertemente asociado a las carencias educativas que padecen especialmente los sectores sociales desfavorecidos, las minorías étnicas, los jóvenes que abandonan los estudios y las personas adultas que en su día no se beneficiaron de la escolarización básica. Un documento de la OCDE llegó a la conclusión que la reducción del desempleo de un país no se consigue hoy únicamente por un mayor crecimiento macroeconómico, sino que también se requiere un flujo suficiente de fuerza laboral cualificada al mercado de trabajo. Es por lo tanto importante que la mano de obra alcance cualificaciones de tipo intermedio, que son las más demandadas y reconvertibles en una situación de renovación tecnológica. Es decir, no es imprescindible que todos los ciudadanos lleguen a la universidad para tener un óptimo nivel de competitividad. Esperemos entonces que los nuevos planes estratégicos anunciados por el Gobierno se conviertan en planes de acción que se ejecuten con eficiencia, sin dilatorias y que haya rendición de cuentas, en cuanto a resultados concretos.