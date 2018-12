Columnistas

l recuento de daños 2018 nos deja un rastro de calamidad con lecciones de una legión de políticos redentores para hundirnos en la incertidumbre de un país que naufraga a la deriva y que se nos va como arena entre las manos.

Por un lado, la segunda toma de posesión a medias del presidente Hernández estuvo acorralada por los argumentos válidos de una democracia que ha aprendido a cuestionar, luego de semanas de protestas violentas, el derribo de torres de alta tensión y quemas de hoteles, tras las elecciones de noviembre de 2017. Las convocatorias a las movilizaciones eran emitidas por la Alianza de Oposición que al término acabó en una disolución, pues jamás la ambición se pudo mezclar con la conciencia.

También, la ex primera dama Rosa Elena de Lobo, capturada por las autoridades, acusada por el caso “Caja chica de la dama”, un espectáculo atrevido que hizo banquete de la morbosidad de un pueblo que no tiene más remedio que reírse de lo que le han robado del futuro de nuestras nuevas generaciones. Del mismo modo, ocurrió con el caso “Pandora”, que fueron acusados y luego perdonados con la mano derecha en el pecho de la impunidad por el sistema judicial a fin de que vayan a dar autógrafos cada viernes a la Corte.

De igual manera, Óscar Chinchilla ha sido ratificado en su cargo de fiscal del MP por un período de cinco años más, haciendo una pantomima de audiencias públicas, apostando a candidatos calificados con la intención de dar una aparente democracia y al final los parlamentarios empezaron a saldar los favores al Estado.

Y no podríamos olvidar cómo a causa de días de tensión ponen en duda la continuidad de la Maccih, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de esta.

De remate, una caravana de migrantes sacude el mundo en un éxodo sin precedentes donde líderes estatales aprovecharon levantar la bandera de los derechos humanos con el objetivo de aparentar que defienden las libertades individuales de sus compatriotas desdichados y abandonados a la suerte del destino, cuando no estaba de moda la defensa por la vida.

Además, restituyen el Fondo Social Departamental después de haberlo eliminado, con el propósito de fingir transparencia y justificar la máscara de la proyección social, y a destajo de malversar los recursos de la nación.

De igual modo, un brote de influenza AH1N1 causó muerte y puso a las autoridades de Salud en alerta, debido al súbito incremento de acontecimientos que se registraron en el territorio. Así se desnudó por enésima vez la miserable insalubridad y corrupta que vive la sanidad pública en la región.

La fiscalía de Nueva York hizo pública la acusación contra Tony Hernández, la cual se le imputa la conspiración de importación de cocaína y otros delitos. Igualmente, las firmes quejas de los hondureños contra la concesionaria Empresa Energía Honduras (EEH) de cobros excesivos por el consumo de la energía eléctrica, llevó a que, en dos ocasiones durante el año, el gobierno les pusiera un ultimátum. En definitiva, la Policía capturó un par de payasos ladrones… sin embargo, los verdaderos bufones auténticos y rateros andan en libertad y brindan con el erario de la patria en lugares opulentos.

En cambio, sabemos que hay sociedades con un alto grado de educación, compromiso y responsabilidad ciudadana, ya que todo esto no podría haber sucedido, puesto que sería inadmisible aceptar tanto descaro. No obstante, “la memoria tiene un papel que jugar, pero indudablemente no es el único canal con miras a lograrlo”. Arturo Taracena