La única razón que encuentro para que muchos acusados de corrupción pierdan la vergüenza es el miedo. La inseguridad en nuestra sociedad hace que se inviertan los papeles; los que deberían temer se burlan de la justicia y los llamados a actuar con aplomo no lo hacen. “Los corruptos se burlan de nuestra falta de valentía y coherencia». Me decía estas

palabras un buen amigo. Quisiéramos un país con justicia y libre de corrupción pero nos falta claridad para actuar en consecuencia.

Muchos nos inhibimos por comodidad y por respetos humanos, por miedo a incomodar. Los corruptos pierden la vergüenza para delinquir a causa de nuestro silencio culpable. Porque en un país pequeño como Honduras es extremadamente difícil mantener en secreto casi cualquier cosa, mucho menos cuando se trata de injusticias que claman al cielo. Sencillamente no podemos clamar desconocimiento o ignorancia cuando deberíamos estar en actitud vigilante.

Entonces ¿cuál debería ser la actitud correcta para sobrevivir de forma recta en un entorno corrupto? ¿Qué deberíamos hacer para no dejarnos contagiar de esa comodidad complaciente que nos calla y paraliza?

Para poner distancia tanto con la corrupción como con en el resentimiento o la frustración, no queda otra alternativa que reafirmar una detestación y un horror a cualquier forma de injusticia. La única forma de mantener la rectitud de criterio es la de implicarse personalmente en acciones que promuevan la justicia y el respeto a los demás. Ya no es tiempo de quedarse solo en palabras.

Somos capaces de acostumbrarnos a cualquier cosa, incluso a las acciones más depravadas, si no aprendemos a responder al mal ejemplo con el hábito de procurar hacer el bien. Cada uno con lo que esté a su alcance, aunque parezca que esas acciones son pequeñas e insignificantes. Recuerdo el sabio consejo de de un anciano y buen sacerdote: “si ante un error ajeno o propio no te acostumbras a pedir perdón y a rectificar, inevitablemente terminarás viendo como normal lo que no lo es”. Solamente se puede navegar honestamente en un mar embravecido de corrupción cuando no nos sentimos inmunes a cometer esas mismas acciones que detestamos en otros. No somos plantas de invernadero.

Al que anda con lobos es lógico que también le entre alguna vez las ganas de aullar. Por lo tanto, hemos de estar vigilantes y combatir el robo, la mentira o la adulación en nosotros mismos.

Perder el miedo a tener convicciones claras a hacer el bien, pero de forma respetuosa con las personas. Condenar al pecado pero estar prontos para ayudar a rescatar al pecador. Simplemente porque caer en cualquier forma de irrespeto nos haría caer en los mismos actos condenados.

El mal y la injusticia en cualquiera de sus formas termina por cegar y esclavizar a quienes los cometen. Por eso, fomentar el odio y la división nunca será una buena salida para nuestro país. Responder siempre bien por mal, incluso cundo padezcamos personalmente la injusticia. En este caso, aunque sería humanamente lógica una reacción de enojo y enfado, hemos de tener la valentía de aprender a perdonar. Si no estuviéramos dispuestos, correríamos el riesgo de atarnos a un resentimiento o a un odio que nos haría perder la libertad para hacer el bien.

Tomemos ejemplo de los corruptos. Imitemos su diligencia, creatividad y audacia. Solo que encauzada para el bien. Perdamos la vergüenza de ser honrados y trabajadores. Combatamos la corrupción en nosotros y ayudemos a los demás a tener ideas claras. Contrarrestemos el mal ejemplo con buenas acciones. Es la única forma que se me ocurre de subsistir honestamente en un entorno corrupto.