En el año 1991, cuando me desempeñaba como oficial de información del Ministerio de Salud, el Dr. César Castellanos Madrid (QEPD) en su calidad de ministro me dio un voto de confianza para crear y producir un programa de televisión educativo en materia de prevención en salud y me pidió que cotizara en las empresas televisoras cuál era el costo de un espacio televisivo y me sugirió que en su nombre hablara con el Sr. José Rafael Ferrari (QDDG), y así lo hice, le solicité una cita y él gentilmente me atendió en su oficina. Conversamos sobre el tema y me di cuenta que aquel Sr. al que yo había visto en 1987 ganarse el corazón del pueblo hondureño con la primera Teletón era un hombre humilde, de trato amable, educado y muy abierto a escuchar a los demás. Yo era un joven de 27 años y el Sr. Ferrari tenía 57, es decir que estaba joven aún, por lo que la conversación fue amena y dinámica. Pasaron los días y luego de cotizar en otros medios y revisar el presupuesto, el Dr. Castellanos me dijo: “Dennis, está difícil esto del programa. Olvidémonos del asunto”. Luego de unas semanas, un día en la oficina de relaciones públicas sonó el teléfono y mi sorpresa es que era el Sr. Ferrari, quien me llamaba para decirme “Sr. Espinal: ¿Qué pasó que no regresó” y yo le contesté: “Es que su cotización es la más alta y creo que desistiremos del proyecto”. Él me dijo: “No, de ninguna manera, venga a mi oficina para que platiquemos”. Al exponerle las razones me dijo: “Dígale al Dr. Castellanos que les costará el 50% menos para que hagan su programa como un aporte de Televicentro”. Y así nació “Todos por la salud”, un programa de televisión que fue apadrinado por dos grandes figuras que lamentablemente ya no están con nosotros físicamente, pero que en el corazón de los hondureños su memoria perdura por haber sido ciudadanos cinco estrellas. César Castellanos murió en 1998 y era un virtual presidente, el Sr. Ferrari en este 2018 y si él lo hubiese querido también hubiera sido presidente de la República. Un día tuve el honor de verlos platicar juntos y ese día me di cuenta que en nuestro país nacen hombres especiales. Que en paz descanse José Rafael Ferrari Sagastume.