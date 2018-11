Columnistas

De entrada, una consulta popular, idea que ha rondado los medios de comunicación y el pensamiento de los hondureños en las últimas semanas, parece una inobjetable buena práctica. Todo lo que signifique democracia tendrá siempre un halo inmaculado. Sin embargo, no cualquier momento es bueno para realizar una consulta al pueblo, y menos si hay una mezcla de temas, poca experiencia en el proceso, poca formación cívica democrática y heridas que aún no sanan de pasados recientes.

En los últimos años hemos visto procesos democráticos de diversa índole en el mundo, en el Reino Unido, en Colombia, en Cataluña, en Nicaragua, en Venezuela, y todos han tenido como común denominador la tensión que generan en la población. Unos han sido totalmente pacíficos, pero otros han tenido conatos o violencia directamente. Si la democracia no es bien llevada, si las consultas no son bien dirigidas, en lugar de dar una solución, de hallar una respuesta pacífica, conducen a las sociedades a puntos de ebullición no deseados.

Lo poco llevaderas que resultan las consultas populares se puede deber a inmadurez democrática, a descomposiciones sistemáticas, a sectores polarizados o a una situación de país específica que lleva a la incandescencia de los ánimos con facilidad, pero sea cual sea la causa, a un país que ha tenido en los últimos años escenarios de inestabilidad no le conviene otro hecho parecido.

No tengo la intención de profetizar sobre el futuro político de Honduras, pero si se hará una consulta, se debe antes estar seguro de que no terminará siendo otro momento convulso de nuestra, ya acalorada, historia reciente.

El hombre político requiere de una habilidad especial para prever los momentos en los que debe actuar. Surge la pregunta, entonces, ¿cuándo será un bueno momento para hacer una consulta? Y habrá quien piense que como colectivo no estaremos nunca preparados para que se nos pregunte sobre aquellos temas de los cuales ya se ha dejado entrever se haría la consulta, incluido la reelección, que es por su naturaleza, el que ha acaparado la atención.

A lo anterior se puede responder que sí y no. El momento para hacer una consulta no está relacionado con el paso del tiempo. Nos podemos sentar a esperar a que pasen cuatro, diez, quince, veinte años y si no se concientiza a los ciudadanos sobre lo que implica dar un voto por tal o cual hecho, si no se fortalecen las instituciones y los mecanismos democráticos, si no se es oportuno en las preguntas y en los momentos nunca estaremos listos, en otras palabras, para que una sociedad tenga un alto grado de decisión en los asuntos de país es necesario que tenga algún grado de madurez.

Esa madurez es necesaria, primero, para que la decisión que se tome sea la más sana y la mejor y, segundo, para que los ecos de la consulta sean positivos y no luchas que conducen a un desgaste social e inestabilidad.

También es cierto que a veces hay que correr el riesgo, pero hay que tratar de reducirlo al mínimo, es decir, que si se llega a la conclusión de que no hay otra salida, y que una consulta, aun en las condiciones que ya expuse, es una solución, sería entonces necesario comenzar a imaginarla con todo lo que ella conllevaría.

La democracia no es plana, tiene recovecos dignos de explorar y motivos de profunda reflexión y uno de ellos ha sido el expuesto en las líneas anteriores. Lógicamente, como siempre que se dice algo sobre los seres humanos, puede no ser de la manera que se ha dicho, y sea todo lo contrario o al menos lo no esperado, porque así somos: únicos, cambiantes, adaptables, inesperados, contradictorios, ambiguos, en definitiva, demasiado humanos.