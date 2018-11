Columnistas

Cuando vemos lo que pasa en el país, nuestro alrededor más inmediato, todo nos sugiere que el mundo, del mismo modo que hilvanó el pensador alemán Schopenhauer: es una representación teatral y los personajes ya tienen asignado su papel en las tramoyas y en los set de televisión y no faltan ni los de rostros severos y ceremoniosos, que venden la moral apergaminada de buenas apariencias en los actos públicos, ni precisan de ausencias los que visten de corpiños de colores que nos sacan a fuerzas de ademanes insolentes y ocurrencias de lenguajes callejeros toda clases de jolgorios; y en medio del humor bufo, de la ironía sorda, de la comedia vernácula, que arrasa con las solemnidades y los ritos, la tragedia, esa que mancha de colores azules, rojos y otros, las vestiduras de los destinos humanos al limbo de las ausencias eternas y dolorosas, que se ofrece como el plato más fuerte de este exquisito banquete, en rostros, númerosy estadísticas que se ha recluido en una tabla rectangular a colores en que lunetas o el palco de un escenario donde está servida la obra teatral diaria, sin salir ni siquiera de las fronteras de nuestra patria periférica.

Frente a esta vida de representaciones con sus jugadas arteras de la corrupción pública que da sepultura diaria al destino de esta región, los pobres de espíritu gritan y gimen con sed y hambre de justicia, mientras otros callan, pues el silencio también produce plusvalía cuando las palabras hieren con solo la descripción, y en el extremo unos privilegiados que, ataviándose de los trajes de falsos mesías, defienden a una patria en las redes sociales, donde las palabras suelen ser abstractas; no obstante, la subastan por unas cuantas monedas en los pactos que celebran con la impunidad, para no quedar fuera del banquete en que la llanura política empieza a pesar en sus muchos años que han pasado al margen del poder. Honduras es un navío sin derrotero con velas colapsadas por las fuertes tormentas y por las gigantescas olas que van y vienen del exterior al interior y del interior al exterior. El despilfarro público no deja de tener apologistas, la violencia estructural y simbólica reproducida en los espacios de la vida pública, no es ya ni tan inverosímil ni tan lejana, y en cualquier momento amenaza tocar nuestras puertas a fin de borrar de la vida. Un barco a la deriva en el vacío del poder, la ingobernabilidad de un teatro que paga a los personajes de la infamia, y a los que gozan de la pulcritud de sus trampas siniestras, un buque sin timonel, un mar de realidad que pretende borrarnos del mapa de la historia, una oposición torpe, oportunista y con falta de opciones políticas, que hace la comparsa, que se resigna a la migajas de la historia que disfruta entre discursos falsos y ridículos, y un pueblo sufriente, esa es la obra teatral recitada como una opereta bufa o un vodevil cualquiera que es escenificada por quienes gozan de los verdaderos réditos de la devaluación de la vida; sin embargo, cuya tragedia toca los hogares de todos los espectadores que ante el circo sin pan, rehúyen al protagonismo y eligen la inmovilidad en un mar atestado de tiburones y ballenas del hartazgo nacional. Tal y como diría nuestro amigo literato español, Calderón de la Barca “En un mundo tan singular, que el vivir solo es soñar; y la experiencia me enseña que el hombre que vive, sueña lo que es, hasta despertar”.