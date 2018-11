Columnistas

En 1934 era intensa la actividad de la Legación de Estados Unidos en Tegucigalpa y de sus cónsules en La Ceiba, Tela, Roatán, espacios con potenciales dificultades para los negocios norteamericanos, particularmente las empresas fruteras.

Cientos de mensajes transmitidos en clave por radio, o llevados a mano, iban de urbes periféricas a Tegucigalpa, desde donde los remitían a análisis del Departamento de Estado, en Washington.

Pero como nada es secreto entre cielo y tierra, esos reportes e informes fueron décadas luego desclasificados, que es como si al hondureño le abrieran los portones de una mina con tesoros históricos, donde bucea para saber del pasado y conocer la conducta de nuestros (hondureños) y de sus (estadounidenses) antepasados. La historia no se repite, los hombres sí; cada cual de esos errores, o logros, es lección.

En marzo de 1934 informa el ministro (embajador) Julius G. Lay al secretario de Estado que el gobierno de Honduras quiere comprar cuatro lanchas veloces de guerra para combatir el contrabando en los mares, pero que él recomienda no acceder pues “según el encargado de asuntos de Belice, el gobernador de esa colonia avisa en cable que” cierta lancha militar hondureña ha sido vista cruzando repetidamente las aguas beliceñas, que si vuelve a ocurrir la detendrán y que mientras tanto exige una excusa del gobierno de Honduras. Adicionalmente, confidencia que “el capitán de esa lancha hondureña es un conocido contrabandista”.

Siendo año de sufragios, el cónsul norteamericano en La Ceiba, Warren C. Stewart, advierte que los liberales están allí molestos por haberse anulado la elección previa para diputados y que: “los rojos protestan pues varios de sus líderes fueron mandados a cárcel precisamente previo a la elección, mientras que otros fueron llamados a servicio militar en la misma fecha a fin de impedir que votaran.

El comandante local niega tales denuncias categóricamente pues no existen, dice, ni han existido, prisioneros políticos en la penitenciaría local, y que el único rojo a quien llamó a filas el presidente de mesas fue para arrestar a un borracho que hacía escándalo en la calle”…

Con frecuencia aparecen los cónsules gringos, en estos documentos, acusando recibo por los formularios que para acopiar “información confidencial biográfica” les envía la legación y que “a todas las personas mencionadas en el reporte anterior, incluyendo candidatos nacionalistas”, les llenarán una hoja similar. “I have the honor to acknowledge the receipt of the Legation’s letter of September 4, 1934, regarding meetings of political parties and enclosing one half dozen forms for ‘Confidential Biographic Data’, which I was requested to complete and return to the Mission”.

Los famosos “perfiles” con “inteligencia” tienen muchas décadas de hollar la paz y privacidad de las personas.

El encargado interino de asuntos en el consulado de La Ceiba, Raleigh A. Gibson, reporta quejas porque “efectivos militares en Colón instalan propaganda política” en las paredes, sabiéndose que ello es prohibido. Pero, sobre todo, alarma Warren C. Stewart, vicecónsul en La Ceiba, que circulan fuertes rumores de que si los nacionalistas consiguen una larga mayoría en las curules del Congreso tras esta votación “el general Carías aprovechará la favorable situación para declarar una dictadura militar”…

Probablemente Gibson nunca conoció la intensidad, certitud y corrección de cuanto había escuchado. La historia de Honduras solo difícilmente volvería a ser, tras la dictadura cariísta de 16 años, aún no juzgada, el mismo, progresista y libertario país.