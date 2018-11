Columnistas

La semana pasada aún sin reponerse de la envestida fantasmal de la justicia contra el caso de Pandora, el Ministerio Público a través de Maccih presentó ante la Corte Suprema de Justicia un requerimiento fiscal contra el exsecretario de Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, Wilfredo Francisco Cerrato Durón, y el hermano del expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa, Ramón Lobo, por el presunto delito de fraude y malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública.

En la caja chica del hermano crearon un entramado con el propósito de desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencial. Los imputados presumiblemente hicieron una fiesta con todo y piñata y celebraron la proeza de haberse embolsado irregularmente 8 millones 400 mil lempiras. De inmediato, como es su derecho, mas no un principio, ni moral, ni legal, el expresidente salió en defensa de su pariente donde afirmó por las redes sociales, “La presunción de inocencia es sagrada”. “…el respeto a la dignidad de la persona humana es el centro de la vida social, política y económica de la sociedad hondureña”. Con sus dedos esparcidos sobre un teclado, es quizá el único lugar donde él se siente libre. Más tarde lo hizo el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, sin embargo, con el propósito de felicitar a la Maccih por su trabajo contra la impunidad. No obstante, más allá de las palmaditas en el hombro, consagrados abrazos, condenas, linchamientos morales, entre otras cosas. Podemos apreciar que los reacomodos políticos y tableros de ajedrez empiecen su ritual a fin de estrujar a la justicia y declarar inocentes a dichos imputados. Me cuesta ser ecuánime al pronunciarme sobre estos temas, pues he sido firme en la lucha contra la corrupción, pero también he sido firme ante las falsas envestiduras de esta lucha, ya manipulada por las fracciones ideológicas que dirigen la opinión tanto a favor como en contra de la impunidad. Entre tanto, los planificadores de políticas y estrategias para golpes de Estado se reúnen con la finalidad de declarase enemigos de dictaduras y democracias ajenas, cuando ellos proyectaban lo mismo hace una década, cuando corrían desaforados por las tiendas con miras a comprarle un pijama a Zelaya Rosales. En retrospectiva, 10 años después, todas estas maniobras no solo han sido intentadas en mayor o menor grado por políticos jubilados de la gloria que nunca tuvieron, sino que han sido abiertamente empleadas por los corruptos de antes y hora: La corrupción y la ambición política es el requisito previo con la intención de acabar con la nación. La única certeza en esta larga noche de impunidad e infortunios políticos, es dormir con la ventana cerrada por los buitres del poder y los modistas de pijamas, que rondan las democracias, imperfectas y vacías, a pesar de las únicas que posibilitan la convivencia, esa que ya ser robaron y no dejaron ni la caja chica de la patria. Platón dedicó un diálogo entero llamado el Critón con el objetivo de explicar que las sociedades y las leyes son cambiantes y nosotros estamos en deuda con las generaciones futuras ya que todo este sistema perjudicará enormemente a esas nuevas familias si todo este circo político sigue sin hacer nada y beneficiando siempre al que más tiene. No debemos encadenar más esas generaciones al pasado.