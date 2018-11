Columnistas

Los vividos y encarnados síntomas que determinan esta severa crisis migratoria de refugiados hondureños son el desempleo, la pobreza, el hambre y la desnutrición; las enfermedades y la muerte. Deficientes sistemas de salud y educación, la falta de vivienda y falta de agua potable, el alto costo de los alimentos y de los servicios básicos; los altos impuestos, la impotencia, la desesperanza, la infelicidad y confusión. Además, la baja autoestima, la violencia e inseguridad ciudadana y jurídica, la persecución política e ideológica exacerbadas por la ambición desmedida y centralización de poder; la incapacidad técnica y administrativa institucional, la impunidad y la corrupción. Este es el escenario crudo e infeliz que vive el pueblo hondureño.

La corrupción no solo se lleva el dinero de donde más se necesita, sino que se lleva a cuentas particulares. Además, debilita al gobierno y esta debilidad gubernamental fortalece la creación de redes organizadas de actividades reñidas con la ley, quienes fomentan delitos cada vez más creativos basados en el soborno, que, al mismo tiempo con la colusión de poderes, crean leyes para proteger a corruptos y corruptores y dar paso a la impunidad y establecer la industria de la corrupción. La corrupción impide el desarrollo económico, debilita el Estado de derecho, debilita también las estructuras de seguridad como, por ejemplo, la policía. A la larga, la corrupción impide a las personas, a los países y a las empresas desarrollar su potencial.

La corrupción socava los fundamentos de la democracia, la gobernanza y los derechos humanos, debilitando las instituciones públicas que son la base de una sociedad justa y equitativa. Un funcionariado corrupto obstaculiza enormemente la capacidad del gobierno de cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. En los países en que la ayuda internacional tiene por objeto mejorar la calidad de vida, la corrupción lo imposibilita.

Erradicar la corrupción se ha convertido en un elemento fundamental para alcanzar metas como objetivos de desarrollo sostenible; combatir ese flagelo es una gran prioridad estratégica para los organismos de desarrollo en un número cada vez mayor de países.

Para salir de la crisis migratoria en Honduras se debe incrementar el desarrollo económico y controlar de manera estricta, con severidad y sin tregua, el desvío de fondos combatiendo enérgicamente la impunidad y la corrupción. Mientras no se combatan las causas de raíz, continuarán más flujos migratorios, por lo que es urgente invertir en la prevención y resolución de los conflictos. Nadie se va de su casa por gusto, nadie deja lo que ha construido a lo largo de toda su vida porque le apetezca hacer turismo o tener una aventura adrenalínica, desde luego que no, categóricamente los migrantes refugiados no lo hacen.

La crisis migratoria hondureña, el origen de su causa, se encuentra aquí, en nuestra nación, por lo tanto, si el problema real está aquí, es aquí donde se tendrá que empezar a trabajar y no en los países en tránsito militarizando sus fronteras.

Para prevenir y combatir la corrupción es preciso saber escoger a las mejores personas de ficha limpia, dotadas de amor patrio, capacidad, honestidad e integridad; además, crear un clima de transparencia, rendición de cuentas y participación de todos los miembros de la sociedad, sin secretividad de cuentas. La ciudadanía hondureña considera causa precipitante del caos social y político permanente en el país la forma inconstitucional de cómo fue electo el actual gobernante, además del fraude evidenciado en el proceso electoral con resultados oficiales acomodados y dados a conocer públicamente tres meses posteriores a las elecciones, mientras en otros países tales resultados se brindan a las dos o tres horas de finalizadas las elecciones.

En el tema de propuestas, la ciudadanía de Honduras incluso plantea como una salida salomónica a la crisis política, económica, social y migratoria la renuncia del actual mandatario y su equipo, convocar a elecciones generales y despojar de todos los asideros judiciales, políticos, administrativos, financieros, electorales y militares a quienes detentan el poder y dar paso a la libre, genuina y pura expresión del pueblo en las urnas. Asimismo, que la sociedad civil debe convocar a los organismos internacionales vinculantes como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; a los instrumentos regionales y sectoriales como el Convenio de la OCDE sobre la lucha contra el soborno de los funcionarios públicos nacionales y extranjeros y, desde luego, aplicar la Ley Magnitsky.