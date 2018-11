Columnistas

Doy una charla a padres de familia de futuros estudiantes en la escuela donde trabajo. Les hablo de las ventajas que comporta la opción educativa que han elegido. En este caso, se trata de un modelo educativo para varones, con una amplia asistencia a los padres en la educación de sus hijos.

Les transmito la conversación que tuve con uno de los padres en un seminario a medio año; menciona con tristeza que muchos de sus compañeros de promoción tienen su familia rota. Él visualiza otra cosa para su hijo; un matrimonio estable y que sea un buen padre de familia.

Mi experiencia me dice que buena parte de la formación que genera familias estables se origina en cómo el padre varón se hace cargo de la educación sexual de sus hijos varones (las madres de sus hijas).

Antiguamente (no hace mucho realmente) recomendaba tener conversaciones padre-hijo sobre temas de sexualidad en torno a los 11 o 12 años. Ahora, con los estragos que causa la pornografía, es conveniente que el papá comience esta educación en la afectividad en torno a los siete u ocho años. El bombardeo de contenidos sexualizados en canciones, películas, series de televisión y videojuegos hacen mella en los jóvenes.

Pat Fagan, director del Departamento de Investigación sobre Matrimonio y Religión de la Universidad Católica de América, menciona: “En todos mis años de trabajo con parejas y familias, con datos e investigaciones, con programas de evaluación y tratando de encontrar la mejor manera de ayudar a parejas y familias, he llegado a la conclusión de que no hay nada más fundamental en la educación que el padre sea el que induzca a sus hijos en la sexualidad. Nadie más”.

Es mejor llegar a estas conversaciones temprano. Aunque es probable que el niño aún no esté interesado en las niñas, es bueno transmitirle el ideal de que encuentre a una buena y hermosa esposa con la que compartirá su vida por el resto de su vida.

Poco a poco -y de manera diferente para cada hijo- lo llevará a entender la complementariedad entre el hombre y la mujer; que esta complementariedad entre su madre y su padre lo trajo a la existencia como fruto de un amor exclusivo y estable. Este amor estable de sus padres es la base para que el hijo adquiera las virtudes y la madurez afectiva para que en su momento asuma el inicio de un nuevo hogar.

Con un lenguaje comprensible para el hijo, le puede mencionar que él existe porque él, su padre, usó su sexualidad para traerlo a la existencia. Esta es una lección poderosa que, escuchada de labios de su padre, le inmunizará frente a otras propuestas inapropiadas.

Le hará saber que su padre, y solo él, es quien debe guiarlo en el aprendizaje de la sexualidad y la afectividad. Le advertirá que no debe abrir su intimidad en este asunto a nadie más, a menos que su padre le diga que está bien hacerlo. La abundante bibliografía científica menciona los nefastos resultados de la información sexual brindada al margen de los padres.

“Lo semejante atrae a lo semejante”. No tendrá a una gran mujer como esposa sin ser un gran hombre; responsable, sensible y respetuoso. El padre enseñará a su hijo que a lo largo del camino habrá dificultades; que siempre las hubo. Pero que no serán de importancia si el padre sabe invitar a su hijo a apoyarse con confianza en él. Le mencionará que también tendrá que aprender a protegerse a sí mismo cuando su padre no esté cerca. Le recordará que todo esto es por el bien de esa mujer maravillosa con la que se casará algún día. Cuanto más puro sea su corazón, más fuerte será y más fácilmente podrá reconocer a una mujer con un corazón igualmente puro, listo para dárselo al hombre correcto y solo a ese hombre.