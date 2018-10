Columnistas

El 11 de octubre, en el marco del Día Internacional/Nacional de la Niña, se realizó la conferencia “Migración: Una respuesta humana, un trato digno”, en la cual se trató de encontrar respuestas con un enfoque de derecho a la creciente problemática de la migración y el desplazamiento forzado, especialmente de niñas y mujeres.

A dos días de realizado el foro, se inició una nueva caravana de migrantes hondureños con sus familias hacia Estados Unidos, esta vez más de 2,800 hondureños y hondureñas salieron en busca de un futuro mejor. El fenómeno de la migración en Honduras no es nuevo, inició hace 28 años con la aplicación del proyecto político-económico neoliberal implementado por el gabinete del presidente Rafael Callejas entre 1990-1994, lo que produjo una descomposición social progresiva, en lugar del desarrollo económico prometido; llevando a amplios sectores de la sociedad a situaciones límites, quebrándoles sus expectativas de realización personal y de seguridad no solo económica, sino también política y social. Para evitar el derrumbe personal, nuestros compatriotas optaron por escapar a esa situación angustiante; encontrando en la emigración la única posibilidad de mantenerse aparentemente enteros, con el sueño y la esperanza de que el nuevo país les permitirá encontrarse con aquellas cosas que le faltan en Honduras. La migración masiva de los hondureños hacia Estados Unidos comenzó después del huracán Mitch que azotó al país en 1998, se estima que entre 60 mil a 100 mil hondureños viajaron por tierra a Estados Unidos de forma indocumentada. La incapacidad de los diferentes gobiernos que ha tenido el país para dar respuesta a las demandas sociales de la población, eliminar la violencia, corrupción e impunidad y ofrecer oportunidades de forma equitativa y asegurar su desarrollo humano; así como el fracaso evidente, para fortalecer y ampliar el Estado de derecho y las bases éticas y morales de la nación, lo que profundizado la percepción de la población de que “afuera”, en el extranjero, se puede llegar a estar mejor. Esta imagen aparece sobre todo entre los jóvenes y entre aquellos, jóvenes o no, que han concluido una carrera universitaria, ya que las estructuras socioeconómica del país y el sistema que la sustenta no les ha podido dar respuesta a sus necesidades, ya sean estas laborales, de seguridad, económicas o políticas. Las últimas cifras estadísticas muestran que Honduras tiene 722,430 emigrantes, lo que supone un 7.8% de la población de Honduras. Si miramos el ranking de emigrantes vemos que tiene un porcentaje de emigrantes medio, ya que está en el puesto 113º de los 195 del ranking de emigrantes. La emigración femenina, 420,257 mujeres, un 58.17% del total de emigrantes, es superior a la masculina, 302,173 emigrantes varones, que son el 41.82%. Conviene fijarse en que el porcentaje de emigración femenina en Honduras es muy superior al de emigrantes hombres, cifra que nos indica que la migración tiene rostro de mujer. En los últimos años, el número de emigrantes hondureños ha aumentado en 22.356 personas, un 3.19%. Veintiocho años después, los factores estructurales que causaron las primeras migraciones de hondureños aún prevalecen, ya que, en todos estos años, no se ha logrado desarrollar una política de Estado a largo plazo con un enfoque holístico, que integre programas que privilegien la prevención, atención, protección y ofrezca oportunidades de generación de ingresos para las personas que viven en situación de pobreza y para sus familiares; y sobre todo acciones concretas dirigidas a eliminar los problemas estructurales que provocan todas las formas de violencia y la inseguridad. No se puede negar que la migración ha tenido efectos positivos para el país, las remesas han aportado un respiro a la economía hondureña, este año las remesas provenientes del exterior representaron el 18% del PIB de Honduras, equivalentes a 903 millones de dólares, probablemente esta sea una de las razones por las que no se han tomado las medidas necesarias para crear las condiciones socioeconómicas para frenar la migración y para hacer atractivo el proyecto de retorno de los que se han ido. Hoy la situación se ha salido de control, el costo social de la migración es mucho mayor que las remesas que ingresan al país, si se cuantifica la pérdida de Población Económicamente Activa (PEA) de jóvenes y, por ende, el envejecimiento de la población, la merma de recursos humanos, la fragmentación familiar y los problemas psicosociales que la migración produce, tales como los derivados por la pérdida de un miembro de la familia, y los problemas personales y emocionales que los niños y niñas deben enfrentar debido a la separación física de sus progenitores. Además, Estados Unidos no está dispuesto a recibir más inmigrantes hondureños, poniendo en peligro la ayuda económica que viene de ese país. Llegó el momento de actuar, es urgente que Honduras, como estado emisor, ofrezca respuestas para aliviar las causas estructurales que provocan la migración irregular y forzada y que al mismo tiempo realice acciones para garantizar los derechos de las personas que han decidido migrar de forma irregular, ilegal o forzada, especialmente los derechos de los niños y niñas migrantes y asegurar que se les dé una respuesta humana y un trato digno.