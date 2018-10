Columnistas

Cuando un gran número de personas migra y sale de su país, significa que no está ocurriendo nada bueno. Migran con esperanzas y huyen de lo que les hace daño.

El hambre y la desnutrición matan a los ciudadanos del área rural, nuestra gente muere por el hambre a causa de la pobreza, el desempleo y la falta de inversión en el campo, no existen ingresos; la gente está herida y confusa, se encuentra en un callejón sin salida y busca horizontes para darle dignidad a sus vidas y las de sus familias, por lo tanto migran, porque están inmersos en el mar de la violencia, desempleo, pobreza, hambre, de la injusticia y corrupción y ciertamente se están ahogando, nos estamos ahogando.

Los gobernantes no han encontrado el norte para el desarrollo agrícola, que en casa de gobierno se elaboren las estrategias para asumir la soberanía y seguridad alimentaria y manifiesten que esos programas nacionales son la solución para erradicar el hambre de su población, que no lo han logrado.

Definitivamente tiene poco sentido definir políticas si no se tiene la capacidad para hacerlas efectivas.

La soberanía y la seguridad alimentaria son una prioridad nacional. Un pueblo que no logra producir sus propios alimentos es un pueblo esclavo, dependiente política, económica e ideológicamente. Y justamente eso ocurre en Honduras, lamentablemente para ocultar la incapacidad de producción agrícola suministran bolsas de alimentos con el pretexto de reducir la pobreza, enfoque errado.

La función de nuestra agricultura debe ser alimentar a la población hondureña, no a la especulación monetaria. Por encima del beneficio empresarial está el derecho de las personas a la alimentación.

En este momento de grave y de profunda crisis política, económica y social en la que Honduras está inmersa, y sumándose la posición desacertada del presidente de USA, quien pisotea las soberanías de naciones como Honduras, El Salvador, Guatemala y México, convocando a detener la manifiesta voluntad de un pueblo sin esperanzas y maltratado y amenazando con retirar la ayuda económica, nos toca apelar al concierto de las naciones e invitarlos a que dirijan su mirada a Honduras e intervengan vinculantemente y cambien la atmósfera de la política actual y de los nuevos gobernantes.

En otro tema relacionado, hemos venido pregonando a voz en cuello la necesidad imperiosa de actualizar los censos agropecuario y poblacional, infelizmente los fondos del BID para este fin fueron desviados a cuentas particulares y hoy nos encontramos con administradores del Estado tomando decisiones sin fundamentos reales y verdaderos. Por lo tanto, es vital considerar la tasa de crecimiento poblacional versus la tasa de producción de alimentos para armonizar el equilibrio y establecer de plano una seguridad alimentaria de emergencia en caso de contingencia, como la actual.

La pobreza y la inseguridad alimentaria en Honduras afecta a 72 de cada 100 hondureños, siendo aún más grave en el sector rural, particularmente la región sur occidental. Más de la mitad de los habitantes de Honduras, aproximadamente cuatro millones de personas, están en extrema pobreza pues unos no tienen ingresos y otros no logran cubrir la canasta básica de alimentos con sus ingresos, mientras que el resto de la población en pobreza 1.5 millones de compatriotas pueden pagar sus alimentos, pero no cubrir sus requerimientos básicos de educación, salud y vivienda.

En Honduras solamente el 25% de la población tiene trabajo, por lo que la tasa de dependencia es elevada y el desempleo un problema crónico y severo.

Lástima, a pesar de la abundancia institucional se nota una escasa presencia del Estado en el área rural debido a que el gasto principal en sueldos y salarios a nivel central reduce los recursos y, claro, se suman al caos, los desvíos de la corrupción, los cuales son muchísimos dineros, que no permiten desarrollar las tareas de ejecución en beneficio del desarrollo agrícola y rural.

Finalmente, en este momento solo nubarrones negros alcanzo a ver en Honduras, urgen cambios porque no solamente hay hambre de alimentos, sino también hambre y sed de justicia; las mentiras y engaños, lo mismo que los insultos a la inteligencia del pueblo rural hondureño deben detenerse. Los pueblos y gobiernos amigos, y principalmente nosotros los hondureños, debemos tirar la tabla de salvación.