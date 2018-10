Columnistas

La migración humana es histórica. La actual multitudinaria hacia EE UU no es inducida por este gobierno como atiza la oposición culpándolo de todas nuestras tragedias.

Ha sido con excusas razonadas o influenciadas, aumentando la cantidad de ilegales, lo que provoca acciones, resoluciones, restricciones y limitaciones que eviten su ingreso y procuren regularizar a residentes o nuevos ciudadanos norteamericanos. Siendo un país con emigrantes de todo el mundo, no puede negarlo a quienes pueden con su esfuerzo aumentar la grandeza de esa nación. Hasta ahora.

Honduras tiene fuera de sus fronteras más de dos millones de compatriotas residiendo legal o ilegalmente y es precisamente Estados Unidos donde más se da esta migración, por proximidad y comodidad.

Somos para ellos parte de su problema y nunca seremos la solución del nuestro. Se van sabidos de que van a un país de leyes que cumplen irrestrictamente, no como nosotros que, desafiando, nada nos importa. Este año más de 30,000 han sido repatriados. Y vendrán más. No aprendemos. Todo lo queremos servido o ser mantenidos por todos los gobiernos que, a decir verdad, no han procurado resolver los ingentes problemas que sufre la población.

También desde siempre, lamentamos nuestra situación social económica y política que empeora por la incapacidad de quienes gobiernan con insultante populismo. Sin misión ni visión de país que cumplir, su único afán es acaparar el poder con corruptos y corruptores como propósito de Estado contra un pueblo que confió en un cambio nunca visto ni sentido.

Utopía del pobre que, ignorante y siempre necesitado, escoge al charlatán para mantener su estatus sin lograr los cambios prometidos y jamás cumplidos.

Los politiqueros de limitado civismo, sin cultura y menos política abren más las honduras que duelen en silencio estoico. Son demasiadas las inconsistencias que dan muestras suficientes para que se dude de su capacidad de comprensión y conocimiento.

Ciertamente son incompetentes, no pueden, quieren, entienden ni se molestan en el bienestar del marginado, en tanto ellos se enriquecen. El pueblo se jodió por los continuos cambios de políticas, sin ideología, que imponen por su poder de hacer y deshacer. “En política hay que buscar la soledad en la toma de decisiones, más no el aislamiento”: Luis Lacalle.

La caravana que hoy preocupa fue planificada con tiempo y dinero por quienes explotan la frustración popular anarquizándola para crear la crisis sin castigo del populismo que los alimenta en libre impunidad. No resolverán nada al pobre porque se hartan de su miseria sin saciarse. Hay culpables con delitos, el gobierno lo sabe y calla en lugar de aplicar la ley, apresurando mejores condiciones y prometiendo hacer lo que debieron hacer y no hicieron. Como siempre, esperan estar en crisis para actuar, mal y apresurados.

Votamos el voto en quienes se sirven de nosotros en el olvido y en la promesa siempre incumplida. Los arrean sin meditar los resultados en un país que advirtió aplicará lo que su ley ordena. Los azuzadores no perjudican al gobierno al señalarlo como responsable de nuestras desgracias, cuando todos ellos nos desgraciaron sumando pobreza, insalubridad y analfabetismo.

El rector del desastre Liberal, irrespetuoso prepotente, ofende a una periodista “…dígale que se jarten (harten…)”. Hartos estamos de pretenciosos con vocación de tontos que no saben disimularla, exhibiéndose.

Ese éxodo masivo conlleva infinidad de riesgos prevenibles. Por inexcusable indiferencia, los irresponsables en caravana, que se la harten….