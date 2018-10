Columnistas

Quizá más preciso que politizar lo humano, sería ideologizar o (me daré la libertad de crear el término) partidizar lo humano, porque se puede argumentar, y no con falta de razón, que todo lo que hace el hombre es político, en tanto que toda persona humana está sujeta a un Estado, que se gobierna bajo unas políticas específicas y en consecuencia nada podría politizarse porque todo en su esencia ya lo es.

Me refiero, entonces, al acto de querer sacar de cualquier drama humano una ventaja partidaria o ideológica. Anotarse unos puntos a favor y restarlo a los contrarios, sea cual sea el lado.

Casi cualquier hecho sirve para potenciar la propia imagen con un comentario sobre lo que está sucediendo, intentando a la vez culpar al otro. El drama de las inundaciones y la caravana migratoria han servido la mesa para que de nuevo haya pretextos. Lógicamente, los problemas sociales y, por lo tanto, individuales que enfrenta Honduras no son ajenos a unas decisiones políticas presentes y pasadas, pero no puede ser siempre lo primero un eterno “a ver a quién culpo ahora y así me proyecto mejor”.

Tratar los problemas sociales de esta manera reduccionista, que da la impresión de ser binaria, al menos en el discurso de la clase política, no hace más que dos cosas. Primero, imposibilita que algún problema se resuelva, porque donde uno empieza el discurso político de lo que amerita una respuesta humana, allí mismo le responde el otro, haciendo la discusión aún más extensa. Lo segundo, que es en realidad lo que genera lo primero, es que impide ver cuál es el verdadero problema.

Pronto se olvida que nos enfrentamos a dramas realmente humanos, a situaciones en las que como hondureños en lo último que deberíamos pensar es en el partido político o en la ideología. Queda vacía aquella idea que concentra la idea primordial y el espíritu más profundo de la existencia del Estado: el bienestar del individuo, en cuya dicha reside la dicha del sistema. A veces, parecen los partidos políticos el fin último de la organización estatal.

Politizar lo humano va más allá de una conducta reprochable por parte de una clase política, se trata de un hecho social y de una conducta repetida en todos los niveles de la afiliación partidaria e incluso fuera de ella: dirigentes, militantes, simpatizantes, allegados, no simpatizantes. Ya no es lo que ha dicho la clase política sola, es lo que ha dicho el país entero polarizado. Forma parte ya, sin duda alguna, de nuestro devenir histórico. A veces me atrevo a pensar que la sociedad hondureña ha perdido el criterio y la objetividad, que la polarización cada vez mayor hace inevitable que todo hecho tenga un nombre y un apellido: el opositor político, independientemente de su color. Como sociedad se está perdiendo el tiempo en los quehaceres partidarios, en los menesteres que deberían tener un límite. Respondemos, diría yo, a lo que sucede en esta aldea global donde cada día se politizan temas que deberían atender a otra agenda más humanitaria. Se ha vivido en Europa con el tema de los refugiados producto de las guerras, en las guerras mismas, con los desempleados, con los jubilados, con los pobres.

La carga semántica del discurso político no solo hondureño, sino mundial he de decir que tiene ahora una multiplicación exponencial, que se llena además de la carga original con la carga de millones de personas que hacen que sea un discurso en apariencia más sólido y más convincente. Lo que contribuye a distraerse más en los menos esencial. En lugar de politizar lo humano deberíamos humanizar la política y, por supuesto, lo político.