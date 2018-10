Columnistas

El escándalo de corrupción del poder político y económico es transitorio, fugaz e intocable. Sin menospreciar la multiplicada y sumada corruptela que divide y nos resta como país en total e irreversible descomposición social.

El Ejecutivo, Legislativo y Judicial hacen que hacen para entretenerse y mantener al pueblo anonadado con esa infinidad de leyes que se amontonan, repiten, ablandan, endurecen y publicitan como conquista sin precedentes de la lucha anticorrupción, mientras los indiciados inmutables poderosos desempeñan su oficio sin tropiezos.

En nuestro remedo de democracia nada es verdad, todo es mentira; utopía sin respuestas que celebra la inaplicabilidad de la ley al poderoso y su severidad al delincuente en mísero abandono de pobreza. El crimen y maras, mejor organizadas que la seguridad y justicia, le conocen sus recovecos y precio.

Los corruptos con poder están “graníticamente” blindados por los receptores de coimas. Dicen que adecentarán el actuar gubernamental y las campañas políticas que son corrompidas por quienes las cuestionan. La política sucia, como la nuestra, es rentable, no se declara la inversión y menos la ganancia que puede ser en efectivo, especies, chambas y poder. Nunca tendremos política limpia si desvirtuándola garantizan su corrupción.

Por eso hay tantos inútiles politiqueando. Los anodinos de ayer que hoy son millonarios no pueden justificar su enriquecimiento ilícito ni la justicia que es ofensiva para los honestos y permisiva para los corruptos. Todo es posible aunque no sea plausible. Vemos como se multiplica la corrupción ejerciéndose sin límite ni temor. La política seguirá siendo lo que ha sido para venerar y aplaudir al corrupto con poder absoluto que disfruta sin rendición de cuentas ni transparencia. ¿Para qué y por qué si nuestros corruptos son auténticos y respetables? Del IHSS hay unos encarcelados en comodidad, otros con impunidad y la mayoría en libertad. Los “justicieros” entretienen presentándolos y escandalizando por poquitos sin conclusiones contundentes. Más ladrones se defecan desmintiendo cuando nada sintieron al robarle el bienestar al enfermo necesitado. Deben ser requeridos, enjuiciados y encarcelados. Pence aplaude al Fiscal “cinco estrellas” por ser candil de la calle que le divierte que seamos papos. Los sentenciados del IHSS deben estar en El Pozo para que sientan ese gozo de ser referentes. ¿Cuál “caiga quien caiga”? Saben quiénes quebraron la ENEE y ninguno está preso ni devolviendo lo robado. Todos conocidos sinvergüenzas tranquilos y serenos disfrutan su desenfreno de ayer y hoy que increíblemente aún son funcionarios. Jamás habrá justicia. He preguntado por los corruptos de todos los ministerios y los tienen como misterio. El silencio es colusión. A nadie engañan los que le mienten al pueblo. El que cae una vez cae siempre. El que nace corrupto muere corrupto. En Honduras todos nos conocemos. No hay pierde. La corrupción es un intocable poder.

La trans-corrupción es ahora secreto de Estado teniendo los corruptos nombre y apellido. Nos mienten, no merecemos ese trato cuando somos ciudadanos que cumplimos derechos y deberes. Y pagaremos por lo que robaron y no hicieron.

Urge encarcelar esos reconocidos delincuentes con influencias cuyos casos están engavetados por complicidad. Faltan decisiones, voluntad y huevos. Apostemos que seguirá campante la corrupción poderosa sin castigo.