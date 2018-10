Columnistas

Si alguien no leyó el mensaje brasileño del siete de Octubre es ciego ideológico. Acaba de ocurrir en la historia latinoamericana, por primaria vez, que medio pueblo sufrague por una propuesta cruda y llanamente neoliberal, sin reservas u ocultamiento, expresamente declarada así en la filosofía, programa y propósitos de su candidato de derecha, sin demagogia ni engaño. Si algo puede elogiarse del ultra conservador Jair Bolsonaro son su honestidad y claridad, aunque malhaya sea.

Excepto por los alienados de siempre, la mayoría de quienes votaron por él saben –particularmente tras la experiencia de gobiernos de izquierda– hacia lo que van, pues el casi ganador ha prometido múltiples veces privatizar servicios públicos, minorar al Estado, descender la edad para pensiones, reducir los montos de jubilaciones, retirarse de la solidaridad latinoamericanista y aproximarse, más bien, a poderes hegemónicos, sistemas políticos imperiales y a fuentes de capital especulativo internacional, adicional a prácticas entreguistas y extractivistas del recurso natural, dolarización de la economía, anulación del Estado motor del bienestar social… todo aquello, precisamente contra lo que muchos líderes con conciencia estuvieron luchando por cuarenta años para que no ocurriera.

Latinoamérica escribe, pues, el libro postrimero de su avatar, un apocalipsis, excepto que aceptado por su población, específicamente ahora la de Brasil: ya se verá mañana qué otras naciones la imitan.

¿Alienación colectiva, utopía, ilusión? De ningún modo; Bolsonaro y su equipo han expresado sin la menor duda o pudor que arriban –ganando el poder– investidos con total voluntad para revertir cualquier programa estatal opuesto al pensamiento neoliberal, es decir contra el Estado como instrumento público para desarrollo, la nación como centro de servicio colectivo y la tendencia hacia el progreso social, no sólo de negocios. Excepto algún bobo nadie fue engañado.

El voto a favor de la ultra derecha es consecuencia, a la vez, de impropias conductas de la izquierda política brasileña. Durante toda una década amigas cariocas venidas a Honduras referían que su país era santuario corrupto, o sea que la facción pro-socialista cayó exactamente en la misma trampa sobornaria que sus rivales capitalistas y traicionó a Brasil.

No lo hizo Lula, el orbe tiene confianza en él, pero sí sus gentes y seguidores. La expresidenta Rousseff acaba de ser rechazada por los electores y causa hay. Brasil, pues, implosiona, lo que allí acontezca es experimento, doloroso, para Latinoamérica.

Pero también –para quien quiera oír– es radical aviso de que los pueblos se hastiaron de promesas de “socialismos” que al tomar el mando se aburguesan y eclosionan en espantosos vuelcos de torpeza económica.

Brasil es líder exportador de café, azúcar, soya y “suco de laranja”, así como segundo en similar de maíz; más pródiga que Venezuela no hay otra república en América, pero ambas son vergüenza y horror gerenciales, usualmente jefeadas por ideólogos que aún siguen teorías (no métodos analíticos, todavía válidos) del siglo XIX, creyentes que dinero, propiedad privada y Estado desaparecerán tras un socialismo hoy utópico que más bien asusta a la gente y al que no han logrado acoplar –como Gramsci hizo en el siglo XX– a movimientos sociodinámicos del presente.

Buena lectora pero mala practicante, presta a echar culpa de sus desastres administrativos al imperialismo, la izquierda ultra ortodoxa está obligada a dejar los viejos e imposibles dogmas e ingresar a la posmodernidad. Brasil es su postrera advertencia.