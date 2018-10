Columnistas

El prócer centroamericano, presidente de la República Federal de Centroamérica, continúa llamando a la lucha por la libertad. Por la emancipación de los yugos políticos, económicos, sociales y mentales que someten y, a algunos, envilecen.

Pugnó a aquel statu quo, en sus diferentes estamentos: no era asunto de hacer excepciones, ni por creencias ni por conveniencias. La coherencia que signa la figura egregia del hondureño sin igual es inspiración para el ejercicio de ciudadanía. La niñez debe conocer la importancia paradigmática para la vida nacional del general Francisco Morazán Quezada. Visto como lo fue, modelo de dignidad y furia ante lo injusto y lo incorrecto. No, no fue enemigo de la fe, fue discrepante con la dirigencia de entonces de la Iglesia, como debía serlo hasta el más piadoso de los católicos, de todo lo que contradijera la doctrina del amor enseñada por Jesucristo. Y más aún, cuando sus transgresores debían estar comprometidos con la integridad esperada del ejercicio sacerdotal. Tal lo que debiera ser cada militante de todo partido político, siempre dispuesto a repudiar a las dirigencias miopes, sedientas de poder ruin, sin mínimo atisbo de interés en el bienestar de los demás, solo en la satisfacción de sus egos desmesurados. Entonces como ahora, el encubrimiento de hechos condenables es el acicate más efectivo a la impunidad. El encubrimiento es más dañino y a más largo plazo que la complicidad, aunque tenga penas menores. Los efectos del encubrimiento son exponenciales al fomentar las prácticas ominosas que recusamos. Es inconcebible que “por el bien del partido” o por la tergiversada “unidad”, se oculten usos antiéticos, cuando es precisamente la comodidad, sea llamada encubrimiento o indiferencia, la que ha conducido al desgaste de institucionalidad. ¡Ser como Morazán! ¡El ideal ciudadano está más vigente que nunca! ¡Morazán anda! Morazán respira y se agita en cada espíritu indignado ante la corrupción y la ignorancia. Morazán siempre