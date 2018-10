Columnistas

Cada vez que le quiero asignar una imagen al deporte hondureño, no se me ocurre otra que las minúsculas delegaciones que ha llevado Honduras a los Juegos Olímpicos o algunas participaciones que no pueden ser catalogadas como gloriosas.

Este año ha sido todo muy claro. Primero los XXIII Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla y en las últimas semanas los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader Panamá 2018, en los que los resultados fueron muy pobres.

En Barranquilla se obtuvo el vigésimo puesto de 31 posibles. De tierra continental solo superamos a Nicaragua. En tierras canaleras se alcanzó el quinto puesto, solo arriba de Belice. Los tiempos para el deporte han cambiado y la alta competencia, o al menos la competencia internacional, exige un tipo distinto de preparación y de estado. No hablo solo de los deportistas, hablo de los procesos del deporte en el país. Es evidente que nos estamos quedando muy atrás. El deporte y los deportistas en otros países han perfeccionado la preparación física y la preparación técnica, el estudio de las disciplinas, pero los nuestros no. Pasa incluso con el fútbol, que es supuestamente el deporte más apoyado y por excelencia la disciplina gustada y practicada por los hondureños. Hace mucho que los futbolistas hondureños no salen a competir como lo hacían en décadas pasadas. Ni en la aclamada Selección Nacional, ni cuando van a jugar a otros países. Hace algún tiempo bastaba con las condiciones naturales y la voluntad de un deportista para destacar, pero en tiempos donde en los deportes nada se deja a la suerte ni a la conjunción natural de los hechos, ya no es suficiente.

Estar en el primer o último lugar de un medallero o de una competencia no es casualidad, es producto de una estructura que lleva a quien sea al lugar que le corresponde.

¿Cómo se debería llamar en el estudio de la historia del deporte a la era actual del deporte en Honduras? ¿Bajo qué categoría se le puede enmarcar? Los cierto es que en apariencia no se progresa. Y aunque existiera una mejora en cada disciplina no es visible porque los demás países del área progresan al mismo paso o a un paso más acelerado.

Es del todo reprochable que se hable de esta relación desventajosa en una región sin gran tradición deportiva y que se encuentra en situaciones muy parecidas a

las nuestras.

No quisiera pensar que la ventaja en realidad no la están tomando ellos (los países de la región) sino que se la estamos dando nosotros, dejando de hacer al menos las tareas mínimas. Si nuestros centroamericanos cuando compiten en el concierto mundial en cualquier disciplina no obtienen buenos resultados, la situación es más grave que la que originalmente nos hemos planteado. Los torneos, campeonatos o juego no están diseñados con un espíritu de recreación, el deporte recreativo es para otros espacios; están diseñados para la competencia, para demostrar quién es el mejor, quién puede llegar más allá, no solo de los demás sino de sí mismo. En ocasiones no ha quedado más que recibir con abrazos a esos héroes que traen las manos vacías y muchas veces un nudo en la garganta que se desata diciendo: “Sí se nota la diferencia”, haciendo referencia a lo superiores que fueron los rivales con los que compitieron por avanzar a una siguiente ronda, a una medalla o a una clasificación. Ha llegado el momento en el que la suerte nos ha dejado de acompañar porque ella no puede contra algo llamado perfeccionamiento de la ciencia y de la técnica. En la mayoría de deportes todo está dicho y volveremos a quedar últimos o casi, solo para no perder la costumbre.