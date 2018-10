Columnistas

El Premio Nobel Alternativo, dicen en los pasillos de la historia, es el mejor otorgado. Suele ser más justo, más apegado a la idea de la razón. Esta distinción es una instancia moral y es otorgado desde 1980 por la Fundación Right Livelihood a personas que trabajan en contra del deterioro del medio ambiente, la violación de los derechos humanos y el subdesarrollo. El jurado imparcial de este Nobel “alternativo”, compuesto por personalidades y activistas de todos los continentes del mundo, a diferencia del premio oficial, el galardón se otorga al compromiso activo y a un estilo de vida ejemplar. Se debe destacar que ha sido concedido a grandes humanistas, luchadores en busca de un mundo mejor, como el teólogo de la liberación y el ganador del año 2001, Leonardo Boff, que por décadas ha intercedido por los pobres y débiles de América Latina. La ginecóloga alemana Monika Hauser recibió en el 2008 el Premio Nobel Alternativo por su trabajo con las víctimas de violencia sexual. Helen Mack, activista en defensa de los Derechos Humanos y figura clave en el conflicto hacia la impunidad en Guatemala. Bianca Jagger, activista de los derechos humanos nicaragüenses, embajadora de Buena Voluntad del Consejo Europeo. También hay quienes nunca lo consiguieron, como César Chávez, un héroe del movimiento laboral estadounidense por apoyar los derechos de los trabajadores norteamericanos en detrimento de los trabajadores indocumentados; a Chico Mendes, aquel recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño que sin pausa luchó de manera pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los pastizales sobre el Amazonas, hasta que fue asesinado por el sistema. Así como le pasó a la indígena Berta Cáceres y que aún no hay resultados por parte de los operadores de justicia. Este año la justicia del Nobel “alternativo” llegó a quienes diariamente se enfrentan a la impunidad: los juristas Iván Velásquez, de Colombia y Thelma Aldana, de Guatemala, son considerados como personas perseverantes más valiosas del mundo, a pesar de la corrupción. Ambos han desatado una batalla abierta contra el saqueo en un país que aún sufre los efectos de décadas de guerra civil (1960 y 1996), Aldana y Velásquez han establecido nuevos estándares en el campo de la jurisprudencia. Por un lado, han dictado más de 300 condenas y se han propuesto 34 reformas legislativas con el objetivo de combatir la corrupción. De la misma forma, la detención y condena del expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxanna Baldetti en 2015 es muestra de la eficacia de sus pesquisas. El levantamiento de la inmunidad a un expresidente fue un ejemplo en la historia centroamericana. En países como Honduras es un supermercado de maleantes poderosos, que han vendido y comprado la conciencia como mercaderías en la región; y claro, ello lleva necesariamente a continuas crisis de gobernabilidad en esta nación, muchas veces reflejo más que de enfrentamientos ideológicos o políticos, de competitivos conflictos de grupos corruptos que compiten por hacerse del control del erario del Estado. Esta vez el comité honra con la mención de honor por “su enfoque ingenioso con el fin de evidenciar el abuso de poder, enjuiciar a los corruptos y restaurar así la confianza en las instituciones democráticas”. Velásquez y Aldana merecen más allá del premio, más allá de un aplauso de pie, ya que deben obtener en su contienda que no sea vana en la batalla más justa de todos los méritos del mundo. No deje de lado la opinión pública que los actos de corrupción están allí y no nos hemos olvidado de que siguen robando, así como debemos poner un alto a este mal o seguirán haciéndolo por mucho

más tiempo.