En la más temprana juventud podía considerarse que el paso de los años no era tan encantador como se decía en los libros o en las conversaciones con nuestros mayores. El esfuerzo de los entrañables narradores iba encaminado a describir la vida familiar como cuento de hadas.

En una nación en donde La Sucia o El Cadejo, viven en el imaginario de compatriotas de tierra adentro. Las anécdotas no incluían pesares o decepciones, no en las contadas por los protagonistas o sus descendientes. Era asunto de ocultarlas, tales los dolores hondos. Alguno que otro error de la oveja negra, o de ovejas de otros colores, de la familia eran cubiertos con el olvido o con diversas interpretaciones piadosas, con las que evitar alterar las mentes infantiles. Lo que sí nunca fue oculto, fuera alegre o triste, era todo lo relativo a la militancia familiar en el glorioso Partido Liberal de Honduras. ¡Qué orgullo tan grande, Dios mío! Se cree lo mejor de los antepasados, aunque más de alguno pudo no ser dechado de virtud. Y por eso son el referente que se ha escogido tener en la vida. Y el que recibió uno es el de la entrega a la causa de la libertad, que ha sido, es y será la del auténtico liberalismo hondureño. Ser libre como nación y como individuo es el ideal más alto de un ciudadano. Y ayudar a los que no lo son a serlo, una misión insoslayable.

Hoy, cuando el Partido Liberal parece desgarrase y con ello nuestras propias entrañas, cuando voces dolientes, indignadas, gritan la muerte de la institución política de mayor significancia en la promoción y defensa de las causas justas, recordamos quiénes somos y de dónde venimos. Recordamos por qué lucharon, sufrieron y lloraron nuestros próceres y entonces se recupera la fuerza y la esperanza.

El Partido Liberal es permanente, todos sus miembros e intereses particulares son pasajeros.

¡El Partido Liberal vive! Es asunto de fijar la atención en la libertad que debemos volver a buscar para nuestro pueblo. Como nos contaron. Como en el origen.