Tierra natal o adoptiva ordenada como nación o país, a la que se pertenece por vínculos afectivos, históricos o jurídicos”. Simple.

“La patria no existe sin el amor de sus hijos”. “Vivir sin Patria, es vivir sin Honor” . Apátridas.

Septiembre es el “Mes de la Patria” para los que alardean patriotismo sin considerar las ingentes necesidades incumplidas por los politiqueros. Falaces.

Nelson Mandela escribió “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento”. Honduras abusada.

Los absolutos obsoletos mancillan lo que nos queda de patria y democracia. ”Quien habla en mi nombre es un impostor”. Nuestro futuro está en los aciertos y decisiones de hombres capaces y no en desaciertos e improvisaciones de capataces. Si aplicáramos lo mejor que sabemos, podemos y debemos, no tendríamos lo que tenemos. Ni merecemos. Valoremos nuestra competencia pero más la trascendencia negativa de la incompetencia. Una vez basta para darnos a conocer. El que flaquea cae, el que cae vuelve a caer. Sin la verdad todo es motivo de duda, la mentira es la rutina de los indolentes. Hay tanto que hacer que duele comenzar tarde. No aceptemos que se nos ignore. Solo tenemos tristezas y desesperanzas, insalubridad, ignorancia, pobreza, incomunicación, corrupción e impunidad. Ya no engañan a este pueblo harto del poder abusivo, de no tener, no comer ni trabajar por la deshonestidad gubernamental. Sufrimos de un realismo mágico impregnado de absurdos. ¿Qué celebramos con tanta algarabía si no tenemos salud, comida, alfabeto ni trabajo? Los corruptos se congracian con el circo distractor que hace olvidar a los que tienen libertad en lugar de cárcel para gozar lo robado. Los funcionarios tienen cara de “yo no fui” y quien no grita su descontento coparticipa del hundimiento de esta patria que nos pertenece a todos por igual. Por esa inequidad es urgente unir nuestras voces para que hable el pueblo que calla. Denunciemos a los que desatienden el mal y nunca hacen el bien. Con los corruptos no se negocia aunque tengan precio. Merecen desprecio. Somos “patriotas” solo en septiembre celebrando carnavalescamente con algarabías, “bandas”, marchas de estudiantes que no saben de Morazán, Valle ni Herrera. Total desconocimiento.

Hablémosles de nuestros héroes, su lucha por la independencia para no sentir que llenar un estadio, aplaudir desfiles, bailes, música y piruetas, es patriotismo. Ni que los padres necesitados gasten lo que no tienen en vestimentas para un día. El Ministro de Educación, un fiasco. Merecemos una patria organizada y respetada, retomemos su historia escribiéndola a pulso y buena letra porque ignorando su ayer se vive al día improvisando el mañana. Sin rumbo ni líderes. “Los pueblos más dados a la política son los más atrasados, los más faltos de riqueza, de ilustración y de prosperidad... Cualquiera se ha creído muy apto para gobernar a los pueblos, y éstos a cualquiera han creído capaz para que los gobierne”, Ramón Rosa.

“¿Y por qué Honduras ha de caminar con tanta lentitud, teniendo todos los elementos para marchar a la par de los primeros estados?” Dionisio de Herrera.

La Patria no se festeja tamboreando con palillonas, sino garantizando su Estado de Derecho cumpliendo la ley y castigando a quienes la abusan e irrespetan.

Si todos somos Patria, pidámosle que nos hinche de amor y honor. Nada más.