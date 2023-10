Y se nos va Honduras

El panorama político y social en Honduras es crispado, existe rivalidad entre la familia hondureña, donde los diferentes sectores tienen posiciones antagónicas y el debate para encontrar soluciones viables y factibles no es constructivo, de hecho, es destructivo. Esta crispación es generada desde el mismo gobierno, donde todo indica que, “estás a favor del gobierno o en contra de él”.

El Congreso Nacional de la República se encuentra paralizado, sin embargo, muchos diputados están fuera del país cumpliendo compromisos externos porque los internos no los pueden garantizar, pero siguen devengando su salario, aunque no estén sesionando. No se ha podido elegir al fiscal general y fiscal adjunto y aún así piden la renuncia de quien temporalmente ejerce la titularidad del ente encargado del monopolio de acción penal.

Estamos de cara a distintos procesos de elección de segundo grado, se requiere la aprobación y derogación de diferentes normales penales para fortalecer la lucha contra la corrupción como lo hemos dicho antes. No obstante, el hemiciclo legislativo se ha vuelto en un elefante blanco viajero.

Por otro lado, se ha configurado el Bloque de Oposición Ciudadana donde se logran apreciar a diferentes líderes políticos aglutinados en este brazo político, el cual ha sido señalado por la presidenta de la república como defensores del narcotráfico en Honduras; asimismo, existe un discurso de confrontación hacia el sector empresarial por parte de secretarios de Estado.

Mientras el gobierno genera esfuerzos hacia el socialismo democrático que defiende los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua (tal y como se hizo en la Asamblea de Naciones Unidas), el pueblo hondureño espera oportunidades de empleo, medicamentos en los hospitales, condiciones materiales necesarias y dignas para llevar sustento en sus hogares. El tiempo pasa, los cambios se esperan, los hondureños siguen saliendo del país y se nos está yendo Honduras.