Una voz perturbadora

Algunos no saben cuando Dios se enoja, yo sí, siempre lo está. Si no es en este lado del mundo, es en el otro; si no es en el sur, es en el norte. El caso es que el cielo no deja de gritar y esa es la voz por la cual Dios nos grita a quienes estamos acá en la Tierra.

Yo conforme van pasando los años me he vuelto más perspicaz, más angustiado, más ansioso, pero de ahí a que mis sentidos estén alterados a la realidad es algo totalmente diferente. Es muy frecuente cada noche cuando quiero ir a dormir que el pasado me visite, que mi cabeza se llene de pensamientos y que el pecho se oprima hasta que no pueda respirar.

Las primeras semanas traté de disimularlo, pero al pasar los cuatro meses mi cara me delataba y las ojeras eran más pronunciadas, el mal humor estaba a flor de piel y, pues, total, ¡yo no estaba loco para hacerle caso a esa voz que sonaba en mi cabeza como una gota que cae al vacío en una roca seca!

Nosotros los músicos tenemos un oído muy fino y esa voz que correteaba por mis pensamientos no era para nada armoniosa, me estaba atormentando mucho, me estaba llenando de presente, y me ponía estresado, después me llenaba de pasado y me ponía depresivo, y finalmente me atiborra de futuro y me había vuelto un ansioso.

¿Pero ustedes quieren saber qué me decía, verdad? Pues no sé si contarles, son cosas muy personales, además es pasado y ya nada de eso se puede cambiar, ¿acaso ustedes no se equivocan?

Una vez me dijeron por ahí que las mentiras, la ira, la envidia y todos esos a los que nosotros llamamos malos sentimientos, no son otra cosa más que demonios. ¿Se imaginan? Todos estamos llenos de ellos, todos, hasta ustedes también, y así fluye la vida.

Y mientras tanto, yo cada día era más fanático de las películas de Chaplin, me encantaba escuchar su risa, como ya les dije yo soy músico, pero ya me harté de esa voz, y fui y abrí la ventana y vomité un zopilote y voló. (Cuento)