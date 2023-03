Una travesía inolvidable

Lo viví en carne propia, y si me preguntan recuerdo cada metro de selva que pasamos, recuerdo aquellas rocas que hacían al camino más duro, la lluvia que mojaba hasta mis entrañas y sumergía mis pensamientos y esperanzas; cómo olvidarlo. El Darién se tatuó en mis pensamientos. Cada historia de los que salimos de nuestras casas es distinta, unos dejan todo atrás, otros, como en mi caso, solo llevamos nuestros inmarcesibles espíritus.

Salí de Antioquia un jueves 24 de julio en horas de la madrugada, y cuando me adentré en esa selva, raíces de ese lugar crecieron en mi alma y creo que ya nunca las podré cortar. A mí nunca me gustó el monte, yo trabaja la soldadura, pero es que allá en mi tierra ningún trabajo te alcanza para comer, pero la impresión de la espesa selva no fue nada como cuando un padre que cargaba con su hijo cruzando el río no lo pudo salvar cuando la presión del agua lo arrancó de su espalda y sin dudarlo se soltó para ir tras su hijo no mayor de cinco años.

A la orilla del río estaba absorto pues yo no sé nadar muy bien, y de pronto una mujer se lanzó al agua y la corriente turbia se encargó de unirlos a los tres nuevamente, esa noche se me quitó el hambre y las corrientes del río me susurraron al oído sin dejarme dormir.

Y les podría seguir contando todo lo que pasé en los días siguientes, pero el sufrimiento humano está por debajo de perder la vida, y cuando atravesamos la cuesta de la Llorona un paisano sufrió un paro cardiaco y lo enterramos ahí en la selva. No supimos el nombre, somos muchos los valientes, los desafortunados, los olvidados.

Finalmente, a pocas horas de llegar a Capurgana me hice de un buen amigo al cual defendí de las garras de un enorme tigre, sus padres se quedaron atrás y venía solo, y cuando sufrió el ataque por instinto saqué mi peinilla, desde ese momento no voy más solo y ahora, juntos, debemos cumplir nuestro sueño americano, o llegamos los dos o quedamos a medio camino. Somos fuertes. (Cuento).