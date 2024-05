Una mujer versátil

La abogada Elizabeth Pinto Ardón es una mujer muy versátil y es por ese motivo que es muy querida y reconocida en San Pedro Sula. Es profesional del derecho, presentadora y directora de Telediario, que fue fundado por su esposo Gabriel García Ardón (QEPD).

También es empresaria y política y aspira a ser diputada del Parlacen por el Partido Republicano de Honduras. Le hice las siguientes consultas:-¿Cómo hace una mujer tan joven como tú para poder salir adelante con tantas responsabilidades? Vivo un día a la vez como una persona guerrera incansable y siempre de la mano del gran yo soy.-

Cuéntanos de tu faceta como profesional del derecho, ¿hace cuánto tiempo iniciaste esa actividad? Más de 20 años. La de leyes es una carrera impresionante, me ha permitido ayudar a muchas personas humildes, he casado muchas parejas y he sentido satisfacción porque mi lema es servir al más necesitado sin cobrarle nada, solo por amor.

-¿Y lo de presentadora de noticias?El periodismo lo heredé de mi esposo, Gabriel. Un día así de la nada me dijo: “Siéntate en el set y vas a presentar conmigo”. Le dije “yo no sé nada de esto” y me contestó: “Yo te enseño”. Así me convertí desde ese día en presentadora y fue como si un estudio de tv y una cámara me estaban esperando.

-¿Cuál de las dos vocaciones disfrutas más?Soy apasionada en lo que hago, pongo amor y empeño, se podría decir que es pasión. Mi verdadero amor son las ventas

-¿Por qué incursionas en el PRH? Es el amor a mi patria y el liderazgo que existe en mí. Toda mi familia es líder: mi padre, mis hermanos, mi esposo. Nunca he participado, es primera vez. Creo en este partido y lucharemos con pasión y amor ferviente en el corazón para luchar por Honduras, mi patria amada.

-¿Qué te motivó para ser ahora también una empresaria?Como dice la Biblia: “Ser cabeza y no cola”.