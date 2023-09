Una gran enseñanza

Siempre tuve la fortuna de alcanzar todo lo que soñaba, obviamente, algunos sueños me tomaban más tiempo en llegar a ellos que otros, pero no importaba el tiempo que tenía que esperar, cuando menos lo pensaba mi sueño se había hecho realidad. Cabe aclarar que para la época en que me sucedía eso, era yo apenas un adolescente, la vida llevaba su curso normal y yo seguía a mi propio ritmo el compás de las ilusiones, hasta que de pronto sintiendo que había obtenido uno de mis mejores logros, y con el corazón robusto por la emoción, sentí que el éxito era mío, y esto fue lo que sucedió.

Después de unos años muy cómodos en mi nuevo puesto descubrí que había dejado de soñar, que ya no anhelaba seguir mejorando, y hablo de todos los ámbitos de mi vida, porque después de mi ascenso aquel que tanto anhelaba, decidí aceptar mi destino, por suerte y un día, y no por casualidad, y estoy seguro que nada ocurre por eso, y después de salir de una reunión, se me acercó una persona bastante común para mí hasta ese momento se presentó y me felicitó por lo que había escuchado decir de mí en el evento, y como se teje una telaraña a la luz del sol, es decir, sin que nadie la perciba, fue creciendo una gran amistad, después de un tiempo me di cuenta que ahora el que ya era mi amigo no era alguien como los demás, era todo un personaje, que comprobó aquella teoría que tenía respecto a que los hombres sabios se ven más sencillos por fuera, y fue así como a través del tiempo y su experiencia, me enseñó las claves para entender mejor la vida, todo llega cuando es el momento, no antes, al que te mete el pie no le desees el mal, todo cae por su propio peso. Y finalmente, el tener conocimiento nos hará entender que siempre habrá problemas, pero lo que debemos de buscar siempre son soluciones, quejarse no sirve de nada, mejores actitudes, dejarán mejores días, los amigos se conocen por medio de las circunstancias y no del tiempo. (Cuento).