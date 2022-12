Para los clientes, proveedores e inversionistas, no hay nada mejor que trabajar con una compañía confiable y constante. Pero, como compañía, tener esta reputación no es fácil. La forma en que lo logres dependerá en cómo configures tu compañía, pero los elementos no variarán. Primero, se necesita un excelente equipo de personas comprometidas con la misión de la compañía.

Después debes entrelazar confiabilidad en la cultura en la que todos trabajan duro para cumplir las promesas de la compañía.Una infraestructura excepcional que incluya una estructura de compañía idónea junto con sus subyacentes sistemas y procesos asegurará que el espíritu de respuesta y orden esté codificado en la empresa. Un buen equipo en un entorno organizado es la parte central de la ecuación. Pero es importante tener en mente que una empresa siempre puede mejorar conforme aprende de sus errores o encuentra formas nuevas de innovar.

Por tanto, el ingrediente final es la mejora constante para que la compañía sea dinámica, responsable y eficaz.Puede ser que no te des cuenta cuando tu compañía se convierta en la organización confiable que has intentado construir. Tal vez recibas cumplidos ocasionales que te indiquen lo que has alcanzado al respecto. Sin embargo, lo que sí notarás es que los problemas evitables disminuyen y que alcanzas tus objetivos.

En una ocasión, recibí comentarios positivos sobre nuestra compañía de una proveedora de servicios mientras ella se quejaba sobre una de nuestras políticas. Ella contrastó lo bien organizada que se sentía nuestra compañía con la política que teníamos. Hemos tomado sus comentarios en consideración y estamos en el proceso de modificar esa política. La meta es que nuestra organización mejore de forma continua para que, hasta el mayor grado posible, se convierta en una representación de esta realidad.