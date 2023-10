En las filas del Partido Nacional surge un nuevo aspirante presidencial muy serio y reconocido públicamente por su capacidad de análisis sobre diferentes temas del acontecer nacional pero con especialidad en política internacional.

En una breve charla le consulté al buen amigo, a quien conozco desde los años 90, cuéntame Wilfredo ¿cómo analizas la situación actual del partido luego de 12 años en el poder y la extradición del expresidente JOH a los Estados Unidos con serias imputaciones en su contra? ¿Crees que luego de los juicios en donde se menciona al Partido Nacional en Nueva York en reiteradas ocasiones, salpicará y afectará a la institución política tanto a nivel nacional como internacional en su imagen? ¿Qué te motivó a buscar formar un movimiento político en una institución que desde hace años el electorado la percibe como corrupta?-La indignación, la sed de justicia, el 99% del pueblo que sufre hambre, desempleo e inseguridad. El ser víctima de la realidad nacional y la absoluta voluntad de emprender una verdadero cambio.

¿La depuración en el partido crees que es posible tomando en cuenta las personas que lo dirigen en la actualidad?-Nada es eterno, se van o los sacamos.

¿Qué tipo de personas has seleccionado para que te acompañen en esta meta que te has propuesto a sabiendas que hay otros aspirantes que probablemente son financiados por sectores corruptos con gran cantidad de dinero proveniente de actividades ilegales tanto nacional como internacionalmente?

-Gente honesta, que somos más de todas las edades y credos, hay talentos y experiencia como usted, estimado amigo, que es marginado por no comulgar con la corrupción.

Te deseo el mayor de los éxitos por tu vocación demócrata para aspirar a la presidencia en un momento tan difícil y de descrédito de nuestra clase política que como sabemos se ha mantenido por años en el poder de forma fraudulenta.