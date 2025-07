Un exitoso engaño

Después de cinco años de la pandemia y de que muchas personas han enfermado después de vacunarse, en Honduras surge de nuevo un brote de covid y ya en ciertos lugares es obligatorio el uso de la mascarilla, pero ¿será que las autoridades de Salud del país no investigan? Empezaremos por algo sencillo, cuando usamos mascarilla por mucho tiempo y que no sea para protegernos de enfermedades como la tuberculosis no hay que usarla muchas horas, por un motivo simple: nosotros los seres humanos al respirar expulsamos dióxido de carbono, al andar una mascarilla puesta nos volvemos a tragar eso que tiene que salir y que no es nada positivo para la salud que entre de nuevo en el cuerpo, por otra parte, si alguien anda gripe o tos y hace uso de la mascarilla esa persona lo que está haciendo es reinfectándose, porque anda ese virus allí, que están repuntando de nuevo los casos de covid en el país dicen las noticias, pero es que hay una particularidad: el virus que crearon, porque sí existe como tal, pero no es mortal, hay que investigar un poco eso sí, porque internet está lleno de información manipulada, además, crearon un virus con los mismos síntomas de enfermedades de hace muchos años, que si la persona tose es covid, que si tiene gripe o fiebre también es covid, que si siente fatiga lo mismo, luego agregaron el malestar estomacal, cuando las personas están nerviosas o preocupadas pasa esto, muy buena coincidencia para crear estos síntomas, los virus existen hace millones de años y lastimosamente son pocos los que han investigado, todavía cabe señalar que muchos medios oficiales en el mundo han informado que después de estudios las grandes casas farmacéuticas, de las cuales no vamos a decir nombres, tienen el deber de decirle a las personas los efectos que producen sus vacunas. Finalmente, cada uno es libre de creer en lo que quiera, investiguen, la salud tiene una línea delgada entre la vida y la muerte, seamos buscadores.