Un temprano llamado

Nuestra conciencia la adquirimos cuando vamos madurando con la edad, pero el sufrimiento los seres humanos lo sentimos en cualquier etapa de nuestras vidas, y es que siempre las malas noticias son las que llegan primero, y por desgracia hasta traspasan las fronteras, hoy les voy a contar una historia muy triste, esto fue lo que pasó.

Muchas veces nos convertimos en padres sin quererlo, sin estar seguros que los sacrificios por ellos valen la pena, sin tener conciencia de que antes que pareja somos padres, y que los hijos requieren de mucha paciencia, pero este tipo de situaciones en donde los hijos se ven maltratados por los padres generalmente suelen suceder cuando estos están separados, y para la sociedad los hijos siempre van a estar mejor con la madre que con el padre, pero hay excepciones, no olvidemos eso, y por situaciones como esa ahora el cielo tiene un angelito más, un niño al que no mandaban a la escuela porque lo llenaban de golpes, un niño al que lo veían como un ser despreciable, una pelea con la naturaleza en donde la mujer odia al hombre, vaya que tragedia cuando un hijo es despreciado por su propia madre, ¿en qué etapa de la vida un hijo se vuelve un estorbo para sus padres? ¿Es normal que en tres meses una criatura asista a clases cinco días nada más y nadie se pregunte por qué?

No imagino todo el sufrimiento que te causaron, pequeño, no imagino por qué te trataron así, no tenías nadie con quien expresar tus miedos y seguramente hasta te hicieron sentir culpable, ¡qué terrible que se cuenten todavía historias como esta! No sé quien escuchaba tus lamentos, no sé si a tu edad elevas plegarias a Dios, y no me quiero imaginar que alguien a quien amo tanto pase por lo que vos pasaste. La ley de la vida dice que los hijos debemos enterrar a nuestros padres, y no que ellos caben nuestra tumba, pero ninguna agonía es eterna. Y un día entre insultos y golpes, tu habitación se iluminó y el Creador no quiso verte sufrir más, y escrito en libro de la vida tu nombre estaba, ¡bienvenido, Lucio! (Cuento)