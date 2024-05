Soluciones poco efectivas

Después que se diera a conocer que se aprobaría el aumento salarial, rápidamente también subieron los productos de la canasta básica, productos que así como cuando sube el precio del transporte por los altos costos del combustible, cuando estos bajan el transporte no, muy contradictorio, pero en este país lo que sube no baja y el alto costo de la vida es cada día más crítico para la mayoría de los hondureños; otra situación que no le veo mucha lógica es que cuando dan algún aumento, le dan más a los que ganan más.

Dicho esto, sería más efectivo que se mejore la producción de los productos alimenticios, que bajen los precios de los servicios públicos y sean de calidad, pero dar un aumento cuando después del mismo todo sube no tiene mucho sentido, la devaluación de la moneda también se debería frenar, al final lo que se debe de buscar es que se mejore la calidad de vida de cada uno de los habitantes, no hay acceso para la mayoría para obtener viviendas, los préstamos se consiguen con intereses muy elevados, y aspirar a vivir en mejores condiciones es una condición que ya muchos están viendo como una simple ilusión, las empresas del Estado en su mayoría prestan un pésimo servicio, y desde hace muchos años han estado abandonadas y han sido saqueadas a tal punto que ya no pueden ser competitivas, ¿acaso es tan complicado manejar el Estado?

Los problemas del país los que analizamos y entendemos un poco como se manejan las situaciones ya nos los sabemos de memoria, y todos los que aspiran a esos cargos prometen soluciones pero poco o nada cambia una vez que están donde quieren estar, los centros de salud no tienen lo básico, en los hospitales con suerte hay que esperar seis meses para una cirugía, la educación pública con un nivel muy bajo, esos niños y jóvenes no tienen derecho a estudiar en centros educativos con las condiciones adecuadas, brillar en un país como este es complicado, porque talentos hay muchos, pero lo que no les proporcionan son oportunidades. Se necesitan empleos dignos, empatía y que los que más tienen den un poco más.