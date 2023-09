Sobre la marcha de Libre del pasado 29 de agosto en apoyo a su presidenta Xiomara Castro (que se supone es la de todos los hondureños) podemos hacer varias conclusiones. Una de ellas es que demostró ser una institución política que goza de un gran respaldo popular y eso es algo innegable como tampoco que es organizado y disciplinado.

Otra conclusión: no alcanzaron el objetivo de ejercer presión en los diputados de la oposición, pues a estos no les generó ni frío ni calor, mucho menos temor, ver ese mar de personas en los bajos del Poder Legislativo. Tanto es así que no se ha elegido un nuevo fiscal general ni adjunto. Entonces más fue el derroche innecesario de dinero de las arcas del Estado, el paro a la economía de cierto sector privado y del académico que suspendió las clases.

En un artículo que publiqué recién, titulado “Deja vu”, advertí que estas acciones ya la habíamos vivido en 2009 pero me faltó agregar que Libre y su dirigencia, en especial del expresidente Zelaya, ahora con tanto conflicto ya están “en su salsa”, y ese objetivo sí lo han alcanzado pues ese es el elemento favorito para la izquierda: caos y la división.

También en otro artículo titulado “Harakiri” sostuve que Libre se hizo un autogolpe en el Poder Legislativo cuando se separó del aliado que lo llevó al poder como lo es el PSH, pues perdió una considerable suma de diputados que les hubiese facilitado lograr la elección de los fiscales. Es importante que la dirigencia de Libre entienda que su triunfo en las pasadas elecciones fue circunstancial, pues se votó a favor de que JOH saliera del poder y no necesariamente a favor de Libre.

No crean que esa marcha los coloca como favoritos para las próximas elecciones, para nada, hay un Partido Nacional vivito y coleando. Sin embargo, sí creo que se le debió dar una tregua de dos años a Libre para que gobernara “tranquilo y sereno” como gobernó Rosuco.