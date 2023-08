Sobre el CN

Recientemente se derogó uno de los decretos legislativos (116-2019) que obstaculizaba el trabajo en la lucha contra la corrupción en Honduras, lo cual era una necesidad emergente para robustecer el Estado de derecho, tal y como mencionamos hace unas semanas cuando se derogó el decreto legislativo número 57-2021 y se reformó el 93-2021; a todas luces estos son avances que se deben resaltar. No obstante, hay que reconocer que producto de la última reforma ha habido un intercambio de ideas de diferentes profesionales del derecho sobre inconstitucionalidad o no de esta derogación, ya que se efectuó por mayoría simple y no calificada como algunos aducen que tuvo que haber sido.

Lo que en primer lugar se ve positivo es la voluntad de poder derogar este tipo de decretos, lo segundo, es que se ha subido el nivel del debate, donde hemos visto diferentes diputados y diputadas hacer valoraciones sobre este tema y eso es de destacarse y verse con buenos ojos, porque esta es la forma en la que se construye opinión pública sólida. Sin embargo, es preciso señalar que esta discusión tuvo que efectuarse antes de haber votado el decreto y posteriormente publicarlo en el diario oficial La Gaceta y también aquellos que tienen conflicto de interés tenían que haberse abstenido de votar.

Esta calidad de debate que ha existido entre los conocedores del derecho en Honduras, debe ser la discusión que debe prevalecer para poder seleccionar los perfiles idóneos para ser fiscal general y adjunto, sobre el Congreso Nacional descansan los temas de vital trascendencia para fortalecer la institucionalidad pública, pero para que esto suceda el primero que debe mejorar la calidad en su funcionamiento es el hemiciclo legislativo, donde en lugar de gritos haya argumentos, en lugar de golpes existan debates, en lugar de acuerdos en la opacidad, consensos en la publicidad. Así, surgirán arreglos efectivos y el pueblo se sentirá representado.