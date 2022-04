Sigue adelante con perseverancia

Junto con la alegría de empezar un nuevo proyecto, trabajo u odisea para alcanzar un sueño viene la parte difícil: disciplina, esfuerzo, paciencia y perseverancia. El trayecto no siempre es placentero, ya que esa es la naturaleza del territorio.

Puedes esperar muchos puntos altos al ver los frutos de tu esfuerzo o maravillarte por los descubrimientos. Sin embargo, durante la evolución de tu proyecto, a veces pudiera parecerte como que no conseguirás nada por tus esfuerzos. Sin embargo, si tienes confianza en tu visión, sigue adelante.

El objetivo final tal vez no sea exactamente como lo visualizaste, ya que podría llegar desde una dirección totalmente diferente. La única forma de descubrir ese resultado es seguir avanzando y mantener en mente la meta que buscas. En muchas ocasiones, ese nuevo resultado será lo que necesitabas.

En ocasiones me he encontrado trabajando duro en un proyecto y no obtengo el resultado deseado. Entonces, de repente, las piezas empiezan a encajar y con el tiempo se ven los resultados. No es magia, pero después de un gran esfuerzo y planeación, logro encontrar un camino funcional, aunque no sea el que originalmente había pensado.

Si no hubiera sido por la perseverancia ya invertida, no habría encontrado una vía alternativa que ofrecía el resultado deseado.Sigue pensando en tu meta y mantén el impulso. Apégate a tu plan y realiza las acciones necesarias. Es el dar los pasos necesarios para alcanzar las metas, especialmente aquellos que son más desafiantes, lo que nos permite obtener los resultados deseados.

Esas acciones diferentes que nunca hemos realizado son las que nos impulsan hacia resultados que nunca hemos visto. Tomar pasos como contactar a un posible cliente nuevo o hacer una presentación frente a un gran grupo de personas puede llevar a tu compañía al siguiente nivel. Esto puede ser incómodo, pero también es parte del camino.