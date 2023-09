Reflexiones

Me anima escribir en este espacio las declaraciones que escuché de un hondureño en una radio local. Decía el entrevistado que mientras en El Salvador, el presidente de ese país firmaba un convenio con una compañía tecnológica de marca mundial que traerá a su país empleo y el impulso de la educación y la salud, y Costa Rica hacía lo propio, en Honduras dedicábamos tiempo para organizar una numerosa marcha para exigir el nombramiento de los fiscales.

Es triste que en Honduras seguimos perdiendo empleos y ver que son muchos niños y jóvenes que ante la falta de oportunidades deciden irse a Estados Unidos de mojados.

Triste es también ver a los diputados firmes en sus posiciones sin dar tregua a posibles encuentros en relación con la elección de los fiscales y como esos enfrentamientos han bajado a los activistas de todos los partidos y se pelean como perros y gatos, profundizando las diferencias marcadas en la sociedad.

El Congreso Nacional está prácticamente cerrado, no están trabajando, pero seguro que sus salarios se los pagarán puntualmente.

Ya quisieran muchos trabajadores no ir a sus oficinas o ir a hacer nada y que les paguen puntualmente. Así no va a salir adelante nuestra querida Honduras.

Los diputados, los funcionarios, los ministros, deben reflexionar sobre su accionar; hacerse una autoevaluación sobre su papel en la sociedad actual, si es honesto que sigan devengando sus jugosos salarios mientras un gran porcentaje de la población no tiene comida, vive hacinado, no manda sus hijos a la escuela porque no tienen dinero, en fin.

Ojalá que reflexionen y en lo que les queda del gobierno traten de enderezar el barco por el bien del país. Necesitamos trabajo, medicinas en los hospitales y buenas escuelas, la verdad que yo creo que no es mucho lo que pedimos.