¿Quién será juzgado en NY?

Para los hondureños hoy martes 10 de mayo, a las 11:00 de la mañana, es el día que un ex-gobernante se presentará ante el juez Kevin Castell, quien se encargará de leerle los cargos. Hernández permanece, por el momento, en la cárcel de White Plains, en NY. Sin embargo, no debemos confundir las peras con las manzanas, en New York City y para el sistema de justicia el que será sentado en el banquillo de acusado no es un expresidente sino un capo de la mafia que es calificado, según el fiscal general, como un sujeto de “alta peligrosidad”.

Hernández (53) habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en EE UU entre 2004 y 2022. Durante el desarrollo del juicio escucharemos y veremos por los diferentes medios de comunicación que la Fiscalía y el juez se referirán a él como “Señor Orlando Hernández” y nunca como expresidente, tal y como lo hizo el funcionario del sistema judicial de EE UU, en este caso el juez magistrado Stewart D. Aaron, en su primera cita -virtual- con la justicia estadounidense el pasado 22 de abril.

Es importante que la prensa y el pueblo en general entiendan esta situación e, incluso, su defensa, pues si pretenden probar que durante fue funcionario público él combatió el tráfico de drogas, en mi opinión, esto será visto como “parte de sus deberes como presidente”.

De lo que se le acusa es de abuso de poder y “la importación de cocaína, posesión de ametralladoras, conspiración”. Desde 2004 hasta 2022 alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse sino que también le sirvió para “financiar su campaña política y cometer fraude electoral” en los comicios presidenciales de 2013 y 2017.

Yo creo que este juicio será una copia al carbón como ocurrió con su hermano “Tony”, con la diferencia que el de Juan Antonio fue prolongado por la pandemia. El de Juan Orlando será más rápido y con similar sentencia.