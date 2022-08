Por este medio quiero expresar mi solidaridad con la familia de quien en vida fuera la periodista Dolores Valenzuela, quien falleció el pasado sábado, en especial con su hija, la abogada y periodista Lorena Cálix. Me queda un grato recuerdo de tan extraordinaria mujer. QEPD.

Este jueves 1 de septiembre se celebra el Día de la Bandera en todo el territorio nacional dando inicio a la celebración de las fiestas patrias. Sin duda que en los últimos ocho años, durante el gobierno de JOH, los hondureños supimos por sus actuaciones y omisiones quiénes son aquellos hombres y mujeres que son verdaderos patriotas y quiénes no. Un patriota “es aquel que antepone su patriotismo y su convicción cívica ante cualquier otro privilegio inmediato”, dicho en otras palabras, todos aquellos y aquellas que abusaron del poder o fueron beneficiados directamente por el mal manejo de los fondos públicos y que recibieron dádivas, coimas o sobornos a fin de cometer u ocultar actos de corrupción no pueden autocalificarse o ser llamados patriotas, pues simplemente dejaron de serlo. No digamos aquellos que hasta renunciaron a su nacionalidad luego de saquear las arcas del Estado o migraron a otros países para escapar de la justicia luego de haberle generado un gran daño a la economía del país.

El patriotismo no solo es un pensamiento que vincula a un individuo con su patria. Es el sentimiento genuino que tiene un ser humano por la tierra natal o adoptiva a la que se siente ligado por determinados valores. Estar comprometido con Honduras no es solo un eslogan, colocar una Bandera Nacional como “decoración”, publicar mensajes alusivos a las fiestas patrias, escribir editoriales o decir del diente al labio “Honduras primero”. El verdadero patriotismo es buscar el bien común por encima de intereses propios y cálculos partidistas o económicos.