Nuevos rostros

Edwin Javier Cruz Perdomo es un médico especialista en ginecología y obstetricia. Su militancia en el Partido Nacional data desde su niñez y juventud, junto a sus padres. Es candidato a diputado propietario por esa institución política. Le consulté ¿qué ofrece a la población? y me respondió: El pueblo hondureño, especialmente los habitantes de Francisco Morazán merecen líderes que trabajen con honestidad, capacidad técnica y compromiso real con el bienestar de la gente. Durante la pandemia, cuando muchos perdieron la esperanza, me tocó ser director del Hospital San Felipe, una de las instituciones más emblemáticas del país, junto a un equipo comprometido logramos modernizar procesos, mejorar la infraestructura y, sobre todo, garantizar transparencia en el manejo de recursos en un momento crítico para la salud. Mi candidatura no surge por intereses personales, sino de la necesidad de trasladar esa experiencia al Congreso Nacional. Como médico conozco las carencias del sistema de salud. Como administrador, sé que con buena voluntad y buena gestión se pueden lograr cambios positivos concretos. Desde el Congreso impulsaré reformas que garanticen acceso universal a la salud, programas para fortalecer el recurso humano sanitario, así como leyes que promuevan la transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones del Estado. Hoy no busco hacer política tradicional, sino devolver la confianza a nuestros ciudadanos. Quiero trabajar para que el Congreso sea un verdadero espacio de soluciones para nuestro pueblo. Invito a todos los electores que se unan a este proyecto que prioriza y respeta la vida, la salud y la dignidad de cada hondureño. Jorge Valladares es mi compañero de fórmula, un reconocido empresario, además fue vicealcalde durante dos períodos en el municipio de Maraita. Tengo la convicción que juntos podemos construir un futuro más justo, transparente y moderno para nuestro departamento.