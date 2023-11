Ayer, 26 de noviembre, fue el último domingo del penúltimo mes del año. De acuerdo con la ley, los hondureños estamos exactamente a dos años de celebrar las elecciones generales del 2025. Fue una fecha entonces importante, como también lo es el hecho de que los electores, que de acuerdo con múltiples encuestas, se “hartó” del tripartidismo (Nacional, Liberal y Libre) luego de este “circo político” que han sometido al pueblo hondureño en el que los tres han participado por acción u omisión.

Estas instituciones políticas, especialmente en el Congreso Nacional, le están dando más de lo mismo a un pueblo que en el 2021 acudió masivamente a las urnas a votar por un “cambio”. Si los políticos no entendieron lo que ocurrió en las pasadas elecciones, en las que cruzó su voto y al fin dejó de votar “en plancha” o como borregos por un color político, es que no supieron entender que tanto los jóvenes, que ahora son mayoría electoral, ya no les siguen la corriente a los tradicionales.

Pero esta “desilusión” actual para el próximo proceso del 2025 tiene nuevas opciones políticas en el panorama. Me refiero al Partido Republicano de Honduras y el Libertario de Honduras. El primero se fundamenta “en el Dios de Abraham, Jacob e Isaac como el imán que los mantiene unidos y les da la fuerza para lograr esa transformación que tanto deseamos todos los hondureños”. El PRH “es una institución totalmente de derecha y capitalista”, sostiene el ingeniero Arturo Vides, su presidente.

El segundo es el PLH que fue fundado en 2022 y, de acuerdo con su presidente Ilych Cálix, se ubica “en el espectro libertario, abogando por un gobierno limitado y la defensa de derechos individuales y defensa de la propiedad privada”, son miembros de la Alianza Libertaria Iberoamericana y con el partido del recién presidente electo de Argentina Javier Milei “La Libertad Avanza” comparten similitudes ideológicas. Entonces dentro de dos años los hondureños, si Dios así lo permite, iremos a elecciones con nuevas opciones políticas. Para votar diferente y cambiar el destino de Honduras.