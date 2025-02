Estoy muy apesarado por el fallecimiento de mi excompañera, abogada Myrna Castro Rosales, el pasado martes 11 de febrero. Hicimos historia juntos en la televisión nacional, ella como presentadora y yo como creador y productor del programa “Sistema judicial”, auspiciado por el Poder Judicial, entre los años 1995 y 1997.

A ella la conocí desde nuestros años de estudiantes del Instituto San Francisco. De hecho, fue en un recreo del año 1982 que ella me habló primero, yo estaba en quinto curso y ella en cuarto: “Me gusta esa sudadera que andas”, me dijo, “me la deberías de prestar”, y ambos nos reímos.

Ese mismo año me nombraron jefe de tambores para los desfiles y un día que estamos con dos buenos amigos en el Country Club (Iván Zelaya Medrano y Víctor Estrada), de nuevo fue ella la que me dijo: “Dennis, yo quiero que me enseñes a tocar tambor en la banda”, y yo le contesté: “No, Myrna, yo a vos te quiero, pero de palillona”, y los dos nos reímos otra vez. Los que la conocimos desde esos años sabemos que ella era muy bella y carismática.

Muchos años más tarde, en 1992, yo estaba en un cine y ella llegó tarde, pero la reconocí en la oscuridad, a la salida, en el estacionamiento, la saludé y le dije que si quería hacer un casting para mi programa “Todos por la salud”, a lo que ella accedió, y al día siguiente se le hizo el casting y la gerencia la aprobó de inmediato, pues Myrna era muy fotogénica.

El día que se graduó de abogada, el único que la acompañó fui yo en la UNAH. No solo fuimos compañeros, salíamos a comer, a bailar y, por supuesto, al cine, que era una pasión que compartíamos. Fueron una buena cantidad de películas de esos años 90 que vimos juntos, y cuando las veo en repetición me digo: “wow, esa película la vi con Myrna”.

Fue socia de Carolina Elvir en el bufete Castro-Elvir, a los tres nos unió una gran amistad. La vamos a extrañar. Que en paz descanse Myrna Aida Castro Rosales... ¡Hasta siempre!