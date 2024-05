Música, vibraciones

Está comprobado que el tipo de música que escuchamos puede influir en nuestro estado de ánimo, pues las frecuencias de esta hacen que nuestras vibras se activen de manera positiva o negativa.

No es casualidad entonces que un montón de personajes sin talento para cantar en la actualidad sean ricos y famosos, pues la música en sus canciones es muy pegajosa, sus letras son decadentes para el espíritu y su enfoque se vuelve netamente material, ejercen una gran influencia sobre la juventud, a tal punto que estos dicen que son grandes cantantes, pero estos la voz que tienen no es comparada con la de un Freddie Mercury, Michael Jackson, o los mismos Beatles, y aunque sí, estamos hablando de épocas muy diferentes, así mismo lo es también el talento entre los artistas actuales, un mexicano que incita a vivir una vida en el mundo de las sustancias y llena de lujos, mientras en ese país ese flagelo ha tenido sumergido en la violencia a esa nación durante años, un puertorriqueño que casi no se le entiende cuando canta, pero que vino a poner de moda también que un hombre puede usar falda o vestido, mientras en algunos de sus videos se puede observar cómo está atado a unos tronos donde están sentados unos personajes con trajes negros y cuernos y además de eso en medio de un charco de sangre, pero no pasa nada, todo está bien.

Esos son los ídolos de nuestra juventud, y ese es el mensaje que están implantando en el subconsciente de sus fanáticos, a llevar una vida desordenada y en donde lo único que importa es conseguir fama y dinero sin importar a qué costo, dicho por los mismos artistas que llegan a tales niveles de fama y fortuna, sin importar cuanto tengan se sienten vacíos y solos, el proyecto MK Ultra, sin duda alguna ha sido un éxito.

No cabe duda que estas frecuencias solo hacen que las personas se alejen del conocimiento y por ende sean fáciles de manipular, en una industria millonaria de la cual no se puede decir mucho porque sino habrá restricciones. Cuidemos lo que escuchamos, la música tiene más poder de lo que imaginamos.