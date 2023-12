Hace un tiempo atrás ocurrieron unos hechos que no me cabe la menor duda son tan valiosos que vale la pena contarlos. Todo sucedió en el reino de Lacasa, un pequeño, pero hermoso, reino situado entre dos archipiélagos con aguas cristalinas, y donde el néctar de los dioses era el agua coco, dulce tan dulce como la miel, en esta locación el reinado estaba compuesto por el rey, la reina y la princesa, eran muy unidos y a los casi siete años de vida de la princesa, nunca se habían separado; hasta que llegó un día un mensajero, con un recado para el rey, el cual decía que este tenía una invitación al puerto de Punta Sal, porque se estaba planificando la construcción de un muelle que serviría para que atracaran barcos de ciudades importantes de todo el mundo, el rey angustiado porque el día de su reunión coincidía con el cumpleaños de la princesa no sabía cómo decirle que en esta ocasión no estaría compartiendo con ellas en esa tan especial fecha, y se puso a pensar, qué le gustaba a su hija, para que a su regreso impresionarla con un gran regalo, la reina lo veía preocupado y al comentarle la situación del viaje, le ofreció ayuda para traerle el obsequio a su princesa, ella quien jugaba en los jardines, y que era una niña muy atenta a todo lo que la rodeaba, escuchó la conversación y rápido entendió que su padre tenía que realizar ese viaje, en cuanto a lo del regalo, se acercó a su padre y le dijo: padre mío, no tienes tú por qué preocuparte por mi obsequio de natalicio, no gastes tantas monedas, si es algo que viene de tu parte ya para mí eso tiene mucho valor, piensa bien en lo que vas a darme, solamente que antes de irte, enséñame a montar a caballo. El rey que sabía que solo contaba con un par de días antes de emprender su viaje se esmeró en cumplir la petición de su hija, a los dos días la princesa ya cabalgaba sola, entonces miró a su padre con ternura y le dijo: mi mejor regalo siempre será tu compañía.