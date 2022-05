¡Me asaltaron!

En marzo, fui víctima de la delincuencia común, luego de haber estado departiendo amenamente con unos amigos en el mall que queda enfrente del aeropuerto Toncontín. La intención de compartir esta frustrante experiencia corresponde al deber que como ciudadano tengo y, a la vez, para alertar sobre la forma en que yo sospecho están operando estos delincuentes.

Al parecer existe contubernio con un punto de taxis que arrienda el espacio al centro comercial en la parte de la calle de enfrente. La subgerencia del mall fue notificada de mi sospecha porque usan la acera de su propiedad para acercarse a la potencial víctima mediante un despachador que ofrece el servicio de determinado taxi previo a analizar el tipo de pasajero. Una vez dentro del taxi, el chofer vía chat le comunica a una pareja que se conduce en una motocicleta el destino de la “víctima”.

Esa día en específico me bajé antes en una pulpería para comprar unos huevos que se me olvidó comprar en el súper. Grande fue mi sorpresa cuando al salir del establecimiento un sujeto se me acerca por la espalda y pistola en mano que me coloca en la cabeza, me pide que “le entregue todas mis pertenencias”. Claro, su compañera está atenta con un arma cortopunzante para actuar en caso que la “víctima” no haga caso.

Hace pocos días una joven muchacha murió horas después que un sujeto de estos la asaltara en el barrio La Leona y le pegara un disparo, dejándola herida. Ana Gabriela Ardón se llamaba, era madre de familia. He ahí por qué no debemos ser cobardes ni para interponer la denuncia ante las autoridades ni para hacerlo públicamente. Al igual que con la joven Ardón, mi asalto quedó registrado en cámaras de video, tanto públicas como privadas.

El llamado es para que al visitar este centro comercial no se confíe del taxi que aborda y notifique a algún pariente o amigo el número de la unidad. Conste.