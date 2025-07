Más allá de lo visible

En política hay dos tipos de agendas: una que se maneja en público e incluso en los medios de comunicación, que incluye las redes sociales, y la otra, la invisible que se maneja de forma oculta en habitaciones oscuras con cortinas gruesas, muy al estilo del video que involucra a Carlos Zelaya o el de “Tony” Hernández. Entonces, algunos políticos actúan como aquel personaje de caricatura, “El Dr. Merengue”, que un yo de él decía una cosa y su otro yo actuaba o decía otra.

Esta característica es propia del ser humano, hombres y mujeres, acá no es cuestión de género sino más bien de formación y de moral. Que un funcionario haga un juramento al momento de asumir un cargo ante el altar de la patria es para algunos un alto honor y compromiso con la patria. Para otros, es un asunto de puro trámite para acceder a un puesto político y solo obedecen “órdenes” del o de quienes lo colocaron allí, llámese su “líder o comandante”.

Actúan más como políticos y no como ciudadanos. En una ocasión, mi padre, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, abogado Rigoberto Espinal Irías (QEPD), escuchó una propuesta de dos líderes de Partido Nacional. Y al terminar de exponerle la oferta, les contestó: “Siento mucho no poder atender su petición, pues el Poder Judicial no es sucursal de ningún partido político”.

Parece que los jóvenes miembros del actual Consejo Nacional Electoral, que son profesionales del derecho, han olvidado que deben honrar el cargo que ostentan como ciudadanas y ciudadanos responsables y no como pinches activistas partidistas. Los procesos electorales son demasiado caros para un país que tiene grandes necesidades. Este tipo de cargos no son para abandonarlos como lo hacen los roedores cuando el barco se tambalea. Son cargos que se defienden y ostentan con valentía porque involucran el destino de una nación. Esperemos que la juventud de los consejeros sea parte de la solución a la crisis y no un problema de inmadurez. Los grandes hombres y mujeres se conocen en situaciones adversas.