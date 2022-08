Maneja tus pendientes con habilidad

Crear listas de pendientes que aumenten tu productividad puede ser todo un desafío. En mi caso, las hacía ocasionalmente, pero solo cuando tenía muchas cosas que hacer y necesitaba algo de claridad. No fue sino hasta que implementé un software de administración de proyectos en mi antigua compañía que empecé a mantener una lista de pendientes permanente y siempre cambiante. Finalmente desarrollé el hábito de añadir todo al sistema y completar las tareas según recibía recordatorios cada día. Para desarrollar confianza en tu sistema, necesitas hacer las cosas que aparecen en tu lista en el día programado.Conforme empiezas a completar lo que has propuesto para cada uno de los días, sabrás que puedes confiar en tu lista para alcanzar tus metas y nunca olvidar algún elemento importante. Para tareas más difíciles o extensas, establece un horario en tu agenda. Si hay un elemento que estás postergando y que pareces no lograr hacerlo a tiempo, bloquea un horario específico en tu agenda para trabajar en esa tarea. Si esto no funciona, encuentra a alguien que te ayude a cumplir o ponte una fecha límite. Sobre todo, no olvides escribirlo todo en tu lista de pendientes. Esta práctica garantizará que logres hacer todo lo que aparezca en tu lista.Tal vez después decidas que una idea o acción individual no es importante y remuevas la tarea. Lo importante es desarrollar el hábito para que todo lo que necesites aparezca en la lista. Mantener esta rutina es difícil ya que necesitas detener todo lo que estés haciendo en un momento dado y escribir el elemento pendiente, de lo contrario lo puedes olvidar. Además, puede que dudemos en poner una cosa más en nuestra lista. Sin embargo, he aprendido que es mucho mejor encargarnos del asunto pendiente en vez de ignorarlo. Al final se te volverá a presentar y terminará absorbiendo mucho más de tu tiempo, que podrías utilizar en otra parte.