Ya más de un año de la nueva administración del país y los cambios que se han visto son pocos, es verdad que derogaron leyes importantes, pero algunas aún se siguen poniendo en práctica, y en este período han demostrado que siguen haciendo lo que tanto criticaban.

No es posible que digan que el sistema educativo va a mejorar porque ahora nuestros niños van a usar una nueva gabacha, definitivamente se esperaba más de alguien que se supone conoce las necesidades en educación y de su gremio del cual parece se olvidó; hablan que les están boicoteando su gobierno, pero colocan ellos mismos en altos cargos a miembros del gobierno anterior; hablan de ser un país independiente pero se rigen por lo que están haciendo algunos países de Sudamérica, países que aunque tengan mucho petróleo no tenemos nada que envidiarles porque el régimen que los gobierna tiene a su pueblo en la miseria; incrementaron el presupuesto, pero la salud y la educación van de mal en peor.

Un país cambia cuando sus personas cambian de pensamientos, pero no conviene tener un pueblo educado porque un pueblo educado no se conformaría con programas del gobierno para darles ayudas en lugar de trabajo, son malas prácticas acostumbrar a la gente a que el gobierno le regale en vez de darle condiciones de empleo dignas, pues el trabajo dignifica al ser humano; deja mucho que desear un gobierno que dentro de su partido no toma en cuenta personas con mucha capacidad que sin duda pueden afrontar de mejor manera la crisis económica, pero que como no les aplaude todo lo que hacen se los hace de lado.

Critican a la empresa privada y no han podido controlar los precios de la canasta básica y siguen dejando que el gremio del transporte atropelle a sus usuarios con su injustificado aumento, y ya han anunciado un paro para los próximos días.