Los tres caminos

Sin duda alguna el regalo más hermoso que tenemos es la vida, esos eran los pensamientos que caminaban por la mente de Alberto, un hombre de 45 años, quien estaba conforme con el tipo de vida que llevaba. La vida tiene muchas etapas, y todas se viven de distinta manera, y sin dudar el destino es como una montaña rusa, hoy nos va mal, pero mañana todo nos puede cambiar y el éxito llegará para abrazarnos fuerte, y eso lo supo nuestro amigo a casi medio siglo de su vida.

Cuando de repente un día y sin él esperarlo, llegaría la oportunidad que le podría dar un giro distinto a vivir como hasta ahora lo venía haciendo, pues las oportunidades no se presentan dos veces, pero hay que ser sabio para saber cuando agarrar un nuevo rumbo y cuando seguir avanzando igual por la vida; ese día al llegar al trabajo el jefe de Alberto le dijo que lo acompañara a la hacienda que le quería mostrar y que luego le haría una propuesta.

Alberto un tanto intrigado acató el mandato de su jefe y lo acompañó, al estar dentro de la hacienda se dirigieron a unas praderas; Alberto, a quien no le gustaba mucho el campo y por lo mismo no entendía mucho de temas agrícolas, no entendía por qué su jefe lo había llevado hasta ese lugar, pero pronto su mente disiparía aquella duda, tengo un dilema dijo Francisco, su jefe, estoy próximo a redactar mi testamento para heredar mis tierras a mis hijos de manera equitativa, pero como ves, hay tres parcelas y mis hijos solamente son dos, frente a tus ojos hay tres caminos que van exactamente hacia cada una de mis parcelas, disculpe que lo interrumpa dijo Alberto, entre molesto y confundido, no entiendo qué hago aquí, y Francisco soltó una carcajada, ja, ja, ja, solo tienes que elegir un camino, y así la tierra que le dé a mis hijos no seré yo quien la haya dividido, frunció el ceño y exclamó, yo no soy hombre de campo, al final de cada vereda estaban divididas las acciones de la empresa, el que no arriesga no gana. (Cuento).